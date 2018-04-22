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Exxon Mobıl’in sondajı ertelenebilir

Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisindeki 10. parselde sondaj çalışmaları yapacak olan Exxon Mobil şirketinin, çalışmalarını, Kıbrıs sorunu müzakerelerinin gidişatıyla bağlantılı olarak erteleme olasılığı bulunduğu bildirildi.

Exxon Mobıl’in sondajı ertelenebilir

Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisindeki 10. parselde sondaj çalışmaları yapacak olan Exxon Mobil şirketinin, çalışmalarını, Kıbrıs sorunu müzakerelerinin gidişatıyla bağlantılı olarak erteleme olasılığı bulunduğu bildirildi.

22 Nisan 2018 Pazar 08:07
Exxon Mobıl’in sondajı ertelenebilir

Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisindeki 10. parselde sondaj çalışmaları yapacak olan Exxon Mobil şirketinin, çalışmalarını, Kıbrıs sorunu müzakerelerinin gidişatıyla bağlantılı olarak erteleme olasılığı bulunduğu bildirildi.
Kathimerini gazetesi, Kıbrıs sorununun hem bir dizi olaydan etkilenecek, hem de bir dizi olayı etkileyecek yeni bir safhaya girdiğini ve Kıbrıs sorunuyla ilgili gelişmelerden Ekim ayında yapılacak sondajın etkilenebileceği; Türkiye’de yapılacak seçimin de, Kıbrıs sorununun gidişatını etkileyebileceğini yazdı.

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Gazete, “yetkili siyasi kaynaklara” dayandırarak aktardığı haberinde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in BM’den, “her şeyin yoluna girmesini, yani Özel Danışman’ın gelmesini ve temasların başlamasını” talep ettiklerini kaydetti.
Haberde, Exxon Mobil şirketinin yapacağı sondajı, adadaki iki taraf arasındaki müzakerelerde olacak gelişmelerle bağlantılı olarak, “daha net bir politik zemin olması” halinde şirketin, olayların nereye gittiğini görmek için bekleyebileceği ifade edildi.
 

Son Güncelleme: 22.04.2018 12:02
Anahtar Kelimeler:
GüneyKıbrısExxonSondaj çalışmaları
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