Elektrik Fiyatlandırılmasında Anlaşmazlık İddiası

KIBRIS RUM TARAFINDAN ELEKTRİK AKIMI ALIMINA DEVAM EDİLECEĞİ BELİRTİLDİ

Kıbrıs Türk tarafının yeni yılın ilk günlerinden itibaren Kıbrıs Rum tarafından aldığı elektrik için yapılan fiyatlandırmada anlaşmazlıklar olduğu savunuldu.

Politis gazetesi, Kıbrıs Türk tarafının yeni yılın başından bugüne kadar Kıbrıs Rum tarafından aldığı elektriğin fiyatlandırılma şekline itirazlarda bulunduğunu öne sürdü.

İtirazlardan dolayı konunun askıda beklediğini aktaran gazete, meseleye siyasi çözümler getirilmesi gerekeceğini belirtti.

Gazete Kıbrıs Türk tarafında elektrik talebini karşılama konusundaki ciddi sorunlar nedeniyle, Kıbrıs Türk tarafının üst düzeydeki talebi ve Rum Hükümeti’nin kabulünün ardından muhtemelen iki ağın bağlantısının uzatılmasına gidileceğini de aktardı.

Edindiği bilgilere göre fiyatlandırmayla ilgili sorunun, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun, Rum Elektrik İdaresi’nden (AİK) aldığı elektrik değeri üzerinden KDV ödemeyi reddetmesiyle yaşandığını savunan gazete, konunun ekonomik değil, siyasi nitelikli olduğu değerlendirilmesinde bulunulduğunu aktardı.

İlk istişarelerde Kıbrıs Türk tarafına elektrik naklinin bugün tamamlanmasının öngörüldüğünü, ancak edindiği bilgilere göre elektrik sorunu sonlanmadığından, Kıbrıs Türk tarafının dün, işbirliğinin uzatılmasını istediğini ileri süren gazete, Kıbrıs Rum tarafının talebe olumlu yanıt verdiğini belirtti.

Rum İletim Sistemi Operatörü Hristos Hristodulidis de gazetenin sorusu üzerine Kıbrıs Türk tarafının daha fazla elektrik akımı yönünde bir talepte bunup bulunmadığına dair bir bilgisinin olmadığını belirtirken, elektrik verilmesine birkaç gün daha devam edilmesi talebinde bulunulduğunu teyit etti.

Haberde AKSA şirketinin Kalecik’teki santralleri için ithal ettiği yakıtla ilgili yaşanan soruna da yer verildi.