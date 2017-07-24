FLAŞ HABER

Soyguna 2 Tutuklama

Güney Kıbrıs:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Temmuz 2017 Pazartesi 11:44

Eıde: “isviçre’deki Sorun Bütün Konuların Pakete Konulamamasıydı”

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, İsviçre’deki sorunun, nihai anlaşma olabilmesi için bütün konuların bir pakete konulamaması olduğunu söyledi.

Eıde: 'isviçre'deki Sorun Bütün Konuların Pakete Konulamamasıydı”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, İsviçre’deki sorunun, nihai anlaşma olabilmesi için bütün konuların bir pakete konulamaması olduğunu söyledi.

Rum radyosu Eide’nin, Türkiye’nin garanti sisteminin kaldırılmasını kabul ettiği ancak Türk askerinin derhal çekilmesini kabul etmediği söylemini bugün de tekrarladığını, gizlilik gerekçesiyle detay vermediğini duyurdu.

Anastasiadis’le 2 saatten fazla süren görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada İsviçre’deki sorunun, nihai anlaşma olabilmesi için bütün konuların pakete konulamaması olduğunu belirten Eide, BM’nin ne zaman istenirse, Kıbrıs’taki iki tarafa yardımcı olma taahhüdüne bağlılığını yineledi.

Eide, karmaşık bir durumda olunduğuna işaret ederek “prosedürün yeniden yapıştırılması için tarafların görüşlerinin harmanlanmasına çalışılacağını söyledi, “Bu zor olacak” dedi.

Rum Sözcü Nikos Hristodulidis ise Eide’nin, Türkiye’nin garantilerin kaldırılmasını kabul ettiği söyleminde ısrar etmesi halinde Rum yönetiminin Crans-Montana müzakerelerinin tutanaklarını basına vermek zorunda kalacağı uyarısında bulundu. 

Hristodulidis, “Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin gerçekleri öğrenmesi için tutanakların yayınlanması gerekir” dedi.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eıde Anastasiadis’le Görüştü Eıde Anastasiadis’le Görüştü
Lillikas: “Enerji Planlarında Değişiklik Yok” Lillikas: “Enerji Planlarında Değişiklik Yok”
“Lithrangomi Muhtarı” Kanakaria İçin Girişim İstedi “Lithrangomi Muhtarı” Kanakaria İçin Girişim...
Güney Kıbrıs İle Yunanistan Eide’yi Şikayet Edecek Güney Kıbrıs İle Yunanistan Eide’yi Şikayet...
“Kıbrıs Dosyası” “Kıbrıs Dosyası”
II. Hrisostomos: “Müzakereler Derhal Durdurulsun” II. Hrisostomos: “Müzakereler Derhal Durdurulsun”
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

Eıde Anastasiadis’le Görüştü
BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le&nbsp;...

Haberi Oku