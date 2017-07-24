Eıde: “isviçre’deki Sorun Bütün Konuların Pakete Konulamamasıydı”

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, İsviçre’deki sorunun, nihai anlaşma olabilmesi için bütün konuların bir pakete konulamaması olduğunu söyledi.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, İsviçre’deki sorunun, nihai anlaşma olabilmesi için bütün konuların bir pakete konulamaması olduğunu söyledi.

Rum radyosu Eide’nin, Türkiye’nin garanti sisteminin kaldırılmasını kabul ettiği ancak Türk askerinin derhal çekilmesini kabul etmediği söylemini bugün de tekrarladığını, gizlilik gerekçesiyle detay vermediğini duyurdu.

Anastasiadis’le 2 saatten fazla süren görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada İsviçre’deki sorunun, nihai anlaşma olabilmesi için bütün konuların pakete konulamaması olduğunu belirten Eide, BM’nin ne zaman istenirse, Kıbrıs’taki iki tarafa yardımcı olma taahhüdüne bağlılığını yineledi.

Eide, karmaşık bir durumda olunduğuna işaret ederek “prosedürün yeniden yapıştırılması için tarafların görüşlerinin harmanlanmasına çalışılacağını söyledi, “Bu zor olacak” dedi.

Rum Sözcü Nikos Hristodulidis ise Eide’nin, Türkiye’nin garantilerin kaldırılmasını kabul ettiği söyleminde ısrar etmesi halinde Rum yönetiminin Crans-Montana müzakerelerinin tutanaklarını basına vermek zorunda kalacağı uyarısında bulundu.

Hristodulidis, “Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin gerçekleri öğrenmesi için tutanakların yayınlanması gerekir” dedi.



