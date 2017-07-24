Eıde Anastasiadis’le Görüştü

“Sayın Eide maksatlı olarak gizliliğe atıfta bulunarak doğruyu söylemiyor. Bu yanlış bilgilendirme devam ederse, Rum tarafı, çıkmazın nedenini gösteren BM belgelerini yayınlayabilir” diyen Hristodulidis, “çıkmazın sorumlusunun, Türkiye’nin garantilerin, müdahale hakkının ve askerinin sürekli Kıbrıs’ta kalmasındaki ısrarı olduğu” iddiasını yineledi.

Rum radyosu, görüşmenin, Eide’nin Crans Montana’da cereyan edenlerle ilgili söylediklerin Rum ve Yunan hükümetlerinin sert tepkisinin gölgesinde gerçekleştiğini kaydetti.