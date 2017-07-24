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24 Temmuz 2017 Pazartesi 11:44

Eıde Anastasiadis’le Görüştü

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le&nbsp; görüştü.

Eıde Anastasiadis'le Görüştü
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HRİSTOULİDİS: “SAYIN EIDE GİZLİLİĞE ATIF YAPARAK DOĞRUYU SÖYLEM İYOR”

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le  görüştü.

Anastasiadis-Eide görüşmesi saat 10.30’da başladı ve saat 13.00 sularında tamamlandı.

Rum radyosu, görüşmenin, Eide’nin Crans Montana’da cereyan edenlerle ilgili söylediklerin Rum ve Yunan hükümetlerinin sert tepkisinin gölgesinde gerçekleştiğini kaydetti.

Rum Sözcü Nikos Hristodulidis, Eide’yi “kamuoyu önünde,  BM Güvenlik Konseyi’nde ortaya koyduğundan farklı bir görüntü vererek, çıkmazın sorumluluğunu Rum tarafına yüklemekle” suçladı.

“Sayın Eide maksatlı olarak gizliliğe atıfta bulunarak doğruyu söylemiyor.  Bu yanlış bilgilendirme devam ederse, Rum tarafı, çıkmazın nedenini gösteren BM belgelerini yayınlayabilir” diyen Hristodulidis, “çıkmazın sorumlusunun, Türkiye’nin garantilerin, müdahale hakkının ve askerinin sürekli Kıbrıs’ta kalmasındaki ısrarı olduğu” iddiasını yineledi.

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