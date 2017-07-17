Doğal Gaz Haberleri

Güney Kıbrıs’ın tek yanlı olarak ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde” (MEB) Fransız Total şirketi hesabına sondaj yapacak olan West Capella sondaj gemisine ait matkabın, bugün şafak vaktinden itibaren 11’inci parselin tabanına ulaştığı ve çalışmalara başlayacağı ifade edildi.

MATKAP ÇALIŞMAYA BAŞLIYOR… FRANSIZ SAVUNMA BAKANI BUGÜN GÜNEY KIBRIS’TA

FRANSIZ BAKANIN PLATFORMU DA ZİYARET ETMESİ BEKLENİYOR

Güney Kıbrıs’ın tek yanlı olarak ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde” (MEB) Fransız Total şirketi hesabına sondaj yapacak olan West Capella sondaj gemisine ait matkabın, bugün şafak vaktinden itibaren 11’inci parselin tabanına ulaştığı ve çalışmalara başlayacağı ifade edildi.

Alithia gazetesi “Onisiforos’un Dibinde… Total’in Matkabı Deniz Tabanına Doğru Sorunsuz Yol Aldı ve Çalışmalara Başlıyor- Fransa Savunma Bakanından Sembolik Ziyaret-Mesaj” başlıklarıyla manşetten yer verdiği haberinde, dün gece geç saatlere kadar Rum hükümeti veya şirketten herhangi bir resmi bilgilendirme olmadığını, ancak “eldeki tüm resmi olmayan bilgilerin”, her şeyin sorunsuz ve başlangıçtaki program temelinde seyrettiği yönünde olduğunu yazdı.

Başlangıçtaki programın, sondaj çalışmalarının dün akşam veya bugün sabaha yakın saatlerde başlamasını öngördüğünü anımsatan gazete, sondajın, Fransa Savunma Bakanının bir günlük ziyaret için bugün Güney Kıbrıs’a gelecek olmasıyla denk düştüğünü ve bunun tesadüfi olmadığını kaydetti.

Fransız Bakanın ziyaretinin “Fransa’nın burada olduğu ve her şekilde şirketlerinin menfaatlerini koruyacağı” mesajını vermekte olduğunu belirten gazete, 11’inci parseldeki çalışmaların gidişatının ve bölgedeki Türk hareketlerinin, bugünkü Ulusal Konsey toplantısında da ele alınmasının beklendiğini kaydetti.

İç sayfadan yer verdiği haberinde de, matkabın sabah saatlerinden itibaren 11’inci parselin tabanına inmeye başladığını ve araştırma sondajlarının başladığını yazan gazete, “bazı kaynaklara göre” matkabın bugün ilerleyen saatlerde sondaj noktasındaki 1.698 metre derinliğe ulaşacağını belirtti.

Öte yandan gazete, Türk araştırma gemisi Barbaros’un sözde Rum MEB’indeki 6 ve 7’inci parsellerin etrafında hareket etmeyi sürdürdüğü iddiasında da bulundu.

“FRANSIZ BAKANIN PLATFORMA GİTMESİ BEKLENİYOR”

Haravgi gazetesinde yer alan haberde ise, West Capella isimli yüzer sondaj gemisinin bugün 11’inci parseldeki sondaj faaliyetlerine başlayacağını ve doğal gaz yatağına ilişkin jeolojik olasılıkların ise yüzde 21’lerde olduğunu belirtti.

Öte yandan, Fransa Savunma Bakanının bu akşam Güney Kıbrıs’a gideceğini yazan gazete, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly’nin Total-Enı konsorsiyumu hesabına 11’inci parselde araştırma yapan platforma gitmesinin beklendiğini de ifade etti.

Eldeki bilgilerin, Fransız bakanın ziyaretinin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un kararının ardından gerçekleşiyor olduğunu da kaydeden gazete, Parly’nin Rum Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidis yanı sıra RMMO liderliğiyle de bir araya geleceğini ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından da kabul edileceğini ekledi.

Fileleftheros da haberinde, Fransız Bakanın platforma gidebileceğine dair henüz teyit edilmemiş bilgiler olduğuna yer verdi.

Haberde, Parly’nin bölgede bulunan ve son günlerde Larnaka Limanına demirleyen Fransız savaş gemilerini ziyaret edeceği de ifade edildi.

“KIBRIS MEB’İ İÇERİSİNDEKİ FAALİYETLERİ DESTEKLEYİCİ ALTYAPILAR”

Gazete başka bir haberinde ise, Total şirketinin Rum MEB’indeki sondajının EDT şirketinin yardımı olmadan başarılamayacağını ve EDT şirketinin, Limasol limanındaki karadan ikmal tesisiyle, hidrokarbon çıkarılmasıyla ilgili her platformun ihtiyaçlarına hizmet edilmesine ilişkin faaliyetleri desteklediğini yazdı.

Total şirketinin faaliyetlerinin tamamlanmasıyla birlikte, EDT’nin sondaj için sıvı üreten tesisinin söküleceğini kaydeden gazete, İtalyan Eni şirketinin önümüzdeki Kasım ayında, Amerikan Exxon Mobile şirketinin de 2018 yılında yapmayı planladığı sondajlara ise, DP World şirketi tarafından destek verileceğini ekledi.



