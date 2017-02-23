Güney Kıbrıs:
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23 Şubat 2017 Perşembe 08:43

Disi’nin Önerisi Meclis Komitesine Sunuldu

Güney Kıbrıs’ta okullarda kutlanan yıldönümlerinin düzenlenmesi yetkisinin Rum Meclisi’nden alınarak Rum Eğitim Bakanlığı’na devredilmesine ilişkin DİSİ tarafından hazırlanan yasa önerisinin, ilgili komiteye sunulduğu, görüşülmek için sıra beklediği bildirildi.

Disi'nin Önerisi Meclis Komitesine Sunuldu
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Güney Kıbrıs’ta okullarda kutlanan yıldönümlerinin düzenlenmesi yetkisinin Rum Meclisi’nden alınarak Rum Eğitim Bakanlığı’na devredilmesine ilişkin DİSİ tarafından hazırlanan yasa önerisinin, ilgili komiteye sunulduğu, görüşülmek için sıra beklediği bildirildi.

Simerini ve diğer gazeteler, Rum Meclisi Eğitim Komitesi Başkanı Kiriakos Haciyannis’in, DİSİ tarafından hazırlanan yasa tasarısının geçtiğimiz Cuma günü komiteye sunulduğunu, incelenmekte olduğunu ve uygun zamanda, komitenin de programına göre, ele alınacağını söylediğini yazdılar.

Haciyannis, komitelere çok fazla sayıda yasa tasarısı veya düzenleme önerisi geldiğini, partilerinin sayılarının çok olmasından ötürü bazen bunların derinlemesine ele alınmadıklarını ifade ederek bu sebepten ötürü bu düzenlemelerin “tehlikeli ve yıkıcı olabilecekleri” uyarısında bulundu.

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