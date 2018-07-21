Dış Rumlar toplantısı 25 Temmuz’da başlıyor

Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu, bu yılki dış Rumlar toplantısının, gençlere daha fazla önem verilmesiyle, daha geniş kampsalı ve daha yenilikçi olacağını belirtti.



Haravgi gazetesine göre Fotiu, Yurtdışında Yaşayan Rumlar Dünya Federasyonu (POMAK) ile Rum Mücadelesi Dünya Koordinasyon Komitesi’nin (PSEKA) toplantılarının, ayrıca POMAK’ın gençlik kolu NEPOMAK’ın dünya çapındaki toplantısının 25 Temmuz tarihinde başlayacağını belirtti.



Açılışa Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve diğer siyasi yetkililerin de katılacağını ifade eden Fotiu, bu yılki toplantılarda yenilikler olacağını söyledi.



Mısır Diaspora Bakanı, Ermenistan Diaspora Bakanı ve Yunanistan’ın Diasporadan Sorumlu Dışişleri Bakanlığı Yardımcısı’nın da toplantılara katılacağını belirten Fotiu, bu yetkililerin katılımlarının, Güney Kıbrıs’ın yaptığı üçlü işbirliklerine dayandığını ifade etti.



