Dipkarpaz’daki “Ayiu Sinesiu Kilisesi’nin bakım onarımındaki Ssorunlar” masaya yatırıldı

Rum Meclisi Bayındırlık ve Ulaştırma Komitesi’nin dünkü toplantısında Dipkarpaz’daki Ayiu Sinesiu Kilisesi’nin bakım-onarımındaki zorlukların masaya yatırıldığı bildirildi.

Haravgi’nin haberine göre, komite toplantısında konuşan Ulaştırma Bakanı Vasiliki Anastasiadu 12’nci yüzyılda inşa edilen, 1935’te de 2’nci derece koruma altındaki arkeolojik eser ilan edilen Bizans kilisesinin, derhal bakım ve restorasyona ihtiyaç duyduğunu ancak bu çalışmanın Eski Eserler Dairesi’nin yönlendirmesine göre yapılması gerektiğini söyledi.

Anastasiadu, “Karpaz Piskoposu” Hristoforos’u konuyu görüşmek üzere bakanlığa davet ettiğini ancak Hristoforos’un davete icabet etmediğini de anlattı.

Konuyu Komite’nin gündemine getiren Zaharias Kulias, yine ikinci derece koruma altındaki Apostolos Andreas Manastırı’nın restorasyon çalışmaları sırasında eski eserlere zarar veren olumsuzluklar yaşandığını, bakım çalışmaları başlayan Ayiu Sinesiu Kilisesi’nde de aynı durumun yaşanmasının istenmediğini söyledi.

Kulias Kilise’den, tarihi değere sahip parçaların taşındığı bilgisi aldığı için Apostolos Andreas örneğini de bu yüzden verdiğini belirterek, bakım-onarım çalışmalarının, tarihi eser niteliğine saygı gösterilerek doğru şekilde yapılması gerektiğine vurgu yaptı.

Kilise’nin, 1890’da döşenen yer döşemelerinin “Kutsal Mezar”dakilerin tıpatıp aynısı olduğu bilgisini aldığını da anlatan Kulias bunların tarihi önemde malzemeler olduğuna dikkat çekti ve “sökülüp atılırlarsa büyük bir suç olur” dedi. Kulias Apostolos Andreas Manastırı’nda yer döşemelerinin çıkartılıp yerine parlak mermerler döşendiğini belirterek bunu “kabul edilemez” diye niteledi.

Aynı gazete Europa Nostra tarafından oluşturulan en çok tehdit altındaki 7 kültürel miras anıtı programının 5’inci konferansının 23-24 Ekim’de Güney Kıbrıs’ta yapılacağını haber verdi.

Gazeteye göre Avrupa’nın en çok tehdit altındaki 7 kültürel miras anıtının kurtarılması çabalarının harekete geçirilmesi maksatlı konferansa Avrupa’nın 20 ülkesinden 100 şahsiyet katılacak.

