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Derinya ve Aplıç’ın açılma tarihi liderlerden…

Derinya ve Aplıç’ın açılma tarihi liderlerden…

17 Ekim 2018 Çarşamba 07:29
Derinya ve Aplıç’ın açılma tarihi liderlerden…

ELAM, AÇILMASINI PROTESTO İÇİN DERİNYA SINIRINDA EYLEM YAPACAK

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Kıbrıs Türk tarafının Derinya ve Aplıç kara kapılarını açmaya hazır olduğunu, açılış tarihini de Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile bir araya geldiklerinde belirleme umudunu dile getirmesi Rum basınında yer bulurken ELAM’ın da Derinya’nın açılmasına karşı protesto eylemi düzenleyeceği haber verildi.
Alihtia “Tarih Akıncı ve Anastasiadis’ten” başlığıyla aktardığı haberinde, iki liderin, Ekim sonuna doğru belirlenecek görüşmesinde, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması perspektifi dışında Derinya ve Aplıç kapılarının açılması konusunun da ele alınacağını yazdı.
Edindiği bilgilere dayanarak liderlerin, “yeni barikat ve geçitler açılmasını” da içeren yeni “Güven Yaratıcı Önlemleri” (GYÖ) de görüşeceğini kaydeden gazete, 2015’te Derinya ve Aplıç’ın açılmasına karar verildiğinde, bu önlemleri başka barikat ve geçitlerin izleyeceğine atıf yapıldığını hatırlattı.
Gazete teoride, Erenköy cebi ve Kiracıköy-Gaziler-Eğlence’de geçitler açılmasının öncelikli addedildiğini, Lefkoşa’da Baf Kapısı ve Okullar Bölgesi olarak bilinen “Ay Kasiano” karşısındaki iki barikatın açılmasıyla ilgili öneriler de bulunduğunu belirtti, devamla Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı’nın Havadis gazetesine yaptığı açıklamadan alıntılar aktardı.
ELAM DERİNYA SINIRINDA PROTESTO EYLEMİ DÜZENLİYOR
Haberde ELAM’ın (Ulusal Halk Cephesi) Derinya kara kapısının açılmasını protesto etmek için 19 Ekim Cuma günü saat 18.00’de Derinya sınırında eylem organize ettiği ve bildiri yayımlayarak eyleme kitlesel katılım çağrısı yaptığı belirtildi.
Parti tarafından yayımlanan açıklamada “Derinya barikatının açılması ve diğer barikatların açık kalması yanlıştır, topluma da, ekonomiye de, kendi elimizle iki toplumlu anlaşmazlığa indirgediğimiz için milli sorunumuza da, zararlıdır” ifadeleri kullanıldı.
Harmancı’nın Havadis’e yaptığı açıklamaya Politis “Ordu Yalanladı Ancak Harmancı Doğruladı” ve Haravgi “Harmancı: İki Barikat İçin Daha Hazırlık” başlığıyla yer verdi.
 

Son Güncelleme: 17.10.2018 11:13
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