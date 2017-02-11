Güney Kıbrıs:
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11 Şubat 2017 Cumartesi 19:04

Çözüme En Ağır Darbe

Çözüme En Ağır Darbe
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Çözüme En Ağır Darbe
Rum Meclisi, federasyon konusundaki tüm gelişmeleri bertaraf ederek, 1950 Plesibiti’nin (ENOSİS) okullarda kutlanması yönünde karar aldı, Anastasiadis’in partisi ‘hayır’ diyemedi

Rum Temsilciler Meclisi, Ocak 1950 Plesibiti’nin (Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakı) tüm Rum okullarında kutlanması yönünde bir karar aldı. Faşist ELAM’ın Başkan Yardımcısı Linos Papayiannis’in önerisi 19 oyla kabul edilirken, Komünist AKEL’e mensup 16 milletvekili ‘hayır’ oyu kullandı. Kıbrıs’ın bağımsız ve egemen bir ülke olması yönünde mücadele ettiğini söyleyen Rum Lideri Nikos Anastasiadis’in Onursal Başkanı olduğu DİSİ ise çekimser kaldı. Oylama sonrasında açıklama yapan AKEL’e mensup bazı milletvekilleri Anastasiadis ile partisinin ‘Federasyon ile ENOSİS’ arasında kaldığına dikkat çekti. Makarios’un 1950’de Başpiskopos olmasının ardından gerçekleştirilen referandumda Rum halkının yüzde 96’sı ENOSİS’e destek vermiş, daha sonra bunu gerçekleştirmek için EOKA terör örgütü kurulmuş ve 1955’te İngiliz yönetimine karşı silahlı saldırılar başlamıştı. Makarios, 1960’te bir yandan Bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluş anlaşmasını imzalarken, diğer yandan “Bu anlaşma ENOSİS’e giden yolu engellemiyor. Tam tersi kolaylaştırıyor” demiş, 1963’te ise Kıbrıslı Türklere yönelik silahlı saldırıları başlatmıştı.

Tehlikeli adımlar
Rum Meclisi’nin dünkü toplantısında 1950 Plesibiti’nin okullarda okutlanmasına yönelik karar alınması, Türk düşmanlığını daha da körükleyeceği belirtiliyor. Cyprus Mail gazetesinin internet sayfasında yorum yapan sağduyu sahibi Rumlar da, alınan bu kararla ‘İki bölgeli, iki toplumlu federasyon’ görüşmelerinin çıkmaza sürükleneceğini belirtti. AKEL Politbüro üyesi Stefanos Stefanu, dünkü oylamanın ardından twitter hesabından kısa bir mesaj yayınlayarak, DİSİ’nin ENOSİS ile çözüm arasında kaldığına dikkat çekti.Stefanu “Siyasette Şizofreni var” dedi. AKEL’den Eleni Mavru da twitter hesabından yaptığı açıklamada “2017 yılında okullarımızda 1950 yılında alınan ENOSİS’in kutlaması !!!!” diyerek, bunun önce Rum Eğitim Komitesi’nde DISI’ye mensup üyelerin de desteğiyle kabul edildiğine dikkat çekti.


 
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