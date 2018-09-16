Çocukları Güney Kıbrıs’taki Özel Okullarda Okuyan Kıbrıslı Türk Aileler Kolaylık İstiyor

Çocukları Güney Kıbrıs’taki özel okullarda eğitim alan Kıbrıslı Türk ailelerin, döviz kurunun yükselmesinden kaynaklanan mağduriyet nedeniyle okul yönetimlerinden ücretlerle ilgili kolaylık talep ettiği bildirildi.



Politis gazetesinin haberine göre, American Academy Müdür Yardımcısı Yorgos Yoannidis, konuyla ilgili açıklama yaparak, yazdan beri Kıbrıslı Türk ailelerden okul ücretlerinde indirim yapılması veya bazı kolaylıklar sağlanması yönünde talep geldiğini söyledi.



Gazete, 5-6 Kıbrıslı Türk ailenin konuyla ilgili inisiyatif üstlendiğini ve Güney Kıbrıs’taki okullarda öğrenim gören diğer çocukların ailelerini de örgütlemeye çalıştığını yazdı.



Habere göre, Yoannidis, Kıbrıslı Türklerin önemli bir bölümünün, KKTC’de İngilizce eğitim veren özel okullar bulunmasına rağmen Güney Kıbrıs’taki okulları, eğitim kalitesinin daha yüksek olması nedeniyle tercih ettiğini; bazılarının büyükanne ve büyükbabalarının bu okullardan mezun olması nedeniyle duygusal sebeplerden ötürü bu okulda eğitim almak istediğini söyledi.



Yoannidis, kuzeydeki özel okulların ana dilinin İngilizce olmasına karşın, çoğu dersin Türkçe işlendiğini iddia etti.



Gazete, American Academy’de şu an 500 öğrenci bulunduğunu ve bunlardan yüzde 20’sinin Kıbrıslı Türk olduğunu kaydetti.



Gazete, İngiliz Okulu ile American Academy’de çok sayıda Kıbrıslı Türk öğrencinin bulunduğunu ve ailelerin, eğitim ücretlerinin İngiliz Okulu’na göre daha düşük olması nedeniyle American Academy’i daha fazla tercih ettiklerini yazdı.



Güney Kıbrıs’ta daimi olarak ikamet eden Kıbrıslı Türk çocukların eğitim ücretlerinin, güneyde İngilizce veya Türkçe eğitim veren devlet okulu bulunmamasından dolayı Rum hükümeti tarafından karşılandığını kaydeden gazete, bu öğrenciler için Rum Eğitim Bakanlığı’nın her yıl özel okullara bu çocukların ismini yolladığını belirtti.



Haberde, güneydeki okullarda öğrenim gören Kıbrıslı Türk öğrenciler ile Rum öğrenciler arasındaki ilişkilere de değinildi.