Çocuk Yaştaki 3 Kişi Uyuşturucuyla Yakalandı



Yaşları 15 ve 16 olan 3 çocuğun, bir ihbar üzerine Rum Narkotik Polisi tarafından üzerlerinde yapılan aramada hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğu bildirildi.

Alithia gazetesi, Baf’ta Cuma akşamı meydana gelen olayda, çocuklara eşlik eden 20 yaşında bir kişinin daha bulunduğunu; şahsın polis tarafından gözaltına alınmaya çalışılması sırasında arbede yaşandığını; kendisini yakalamaya çalışan polisi iterek yaralanmasına yol açtığını ve kaçmayı başardığını yazdı.

Haberde, 3 çocuğun ebeveynleri eşliğinde polise ifade verdikleri ve aleyhlerinde dava okunarak, daha sonra yargılanmak üzere serbest bırakıldıkları kaydedildi.

