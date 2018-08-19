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Çocuk Yaştaki 3 Kişi Uyuşturucuyla Yakalandı

Yaşları 15 ve 16 olan 3 çocuğun, bir ihbar üzerine Rum Narkotik Polisi tarafından üzerlerinde yapılan aramada hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğu bildirildi.

Çocuk Yaştaki 3 Kişi Uyuşturucuyla Yakalandı

Yaşları 15 ve 16 olan 3 çocuğun, bir ihbar üzerine Rum Narkotik Polisi tarafından üzerlerinde yapılan aramada hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğu bildirildi.

19 Ağustos 2018 Pazar 09:14
Çocuk Yaştaki 3 Kişi Uyuşturucuyla Yakalandı


Yaşları 15 ve 16 olan 3 çocuğun, bir ihbar üzerine Rum Narkotik Polisi tarafından üzerlerinde yapılan aramada hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğu bildirildi.
Alithia gazetesi, Baf’ta Cuma akşamı meydana gelen olayda, çocuklara eşlik eden 20 yaşında bir kişinin daha bulunduğunu; şahsın polis tarafından gözaltına alınmaya çalışılması sırasında arbede yaşandığını; kendisini yakalamaya çalışan polisi iterek yaralanmasına yol açtığını ve kaçmayı başardığını yazdı.
Haberde, 3 çocuğun ebeveynleri eşliğinde polise ifade verdikleri ve aleyhlerinde dava okunarak, daha sonra yargılanmak üzere serbest bırakıldıkları kaydedildi.
 

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Son Güncelleme: 19.08.2018 12:19
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