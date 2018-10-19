banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97118
ALTIN
221.875
DOLAR
5.6065
STERLİN
7.2865
EURO
6.4303
Alayköy'de iş kazası, 1 kişi yaralandı
Alayköy'de iş kazası, 1 kişi...
Cobalt AIR’ın batması nedeniyle 20 Bin yolcu mağdur oldu
Cobalt AIR’ın batması nedeniyle 20...
Büfe soymaya çalışan soyguncu kaçacak diye okula girdi
Büfe soymaya çalışan soyguncu kaçacak...
Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne yarın 112’den ulaşılabilecek
Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne yarın 112’den...
banner282

Cobalt AIR’ın batması nedeniyle 20 Bin yolcu mağdur oldu

COBALT AIR’IN BATMASI NEDENİYLE 20 BİN YOLCU MAĞDUR OLDU

Cobalt AIR’ın batması nedeniyle 20 Bin yolcu mağdur oldu

COBALT AIR’IN BATMASI NEDENİYLE 20 BİN YOLCU MAĞDUR OLDU

19 Ekim 2018 Cuma 09:28
Cobalt AIR’ın batması nedeniyle 20 Bin yolcu mağdur oldu

Güney Kıbrıs’ın en büyük havayolu şirketi olan Cobalt Airın batması nedeniyle, şirketten bilet alan yaklaşık 20 bin yolcunun mağdur olduğu bildirildi.

Politis gazetesi, şirketin 300 çalışanının işine son verildiğini kaydederken, slot haklarının da iptal edildiğini ve 100 milyon Euro’luk zarar ettiğini yazdı.

Gazete, Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği’nin (IATA), Güney Kıbrıs’a uçan tüm havayolu şirketlerinden, Güney Kıbrıs’ın bu mağduriyeti mümkün olan en az rakamla giderebilmesi için, mağdur olan Cobalt Air yolcularına ücretsiz bilet vermeleri çağrısında bulunduğunu kaydederken, “Aegean”, “Blueair”, “TUS” ve “Cyprus Airways” şirketlerinin, bu çağrıyı kabul ederek, yalnızca önümüzdeki 7 gün içerisinde biletleri olanlar için değil, birkaç hafta içerisinde bileti olanlar için de ücretsiz bilet sağlamak için çalışmalara başladığını belirtti.

Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın, yolcuların ülkelerine geri dönmeleri için kurumsal sorumluluğu bulunmadığını açıkladığını kaydeden gazete, yine de Güney Kıbrıs’ın seyahat rotası olarak sahip olduğu prestije zarar gelmemesi için, yolcuların mağduriyetini gidermek adına karar ürettiğini yazdı.

Gazete, bu kararlara göre uçuşları dün ve önceki gün olan yolcuların, biletlerinin parasını alabilmek için Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı muhasebesine gitmeleri gerektiğini; 24 Ekim’e kadar bileti olan yolculara da, “Top Kinisis” ve “Orthodoxou Travel” adlı seyahat acenteleri tarafından, maliyeti devlet tarafından üstlenilecek olan yeni biletler verileceğini kaydetti.

“UÇAKLAR DOLUYDU AMA ZARAR ETTİ”

Alithia gazetesi ise, şirketin düşük kâr marjı olan bir şirket olduğunu ve uçakların hep dolu olduğunu, ancak personelin yüksek maaşları, uçakların dolması için fiyatların düşürülmesi ve kiralanan uçakların pahalı uçaklar olması gibi sebeplerden dolayı, şirketin üç yılda 100 milyon Euro’ya yakın zarar ettiğini yazdı.

Gazete, şirkete 100 milyon Euro’luk yatırım yapan Çinli işadamlarının da büyük zarar ettiğini kaydederken, yeni yatırımcı arayışının da olumsuz sonuç vermesi sonucu, şirketin battığını yazdı.

“DEVLET YOLCULARIN ÜLKELERİNE GERİ DÖNÜŞ MAĞDURİYETİNİ GİDERECEK”

Gazete, Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Vasiliki Anastasiadu’nun, konuyla ilgili açıklama yaparak, Cobalt Air şirketinden 24 Ekim tarihine kadar bilet almış olan ve ülkelerine dönemeyen yolcuların mağduriyetinin, Rum Hükümeti tarafından giderileceğini söylediğini yazdı.

Habere göre Anastasiadu, biletlerini kredi kartlarıyla alan yolcuların bankalarına başvurarak, tazmin edilme yöntemleri konusunda yönlendirme şansı bulabileceklerini kaydetti.

Haravgi gazetesi de, yolcuların mağduriyetinin giderilmesinin Rum Hükümeti’ne yaklaşık 2 milyon Euro’ya mal olacağını yazdı.

Son Güncelleme: 19.10.2018 13:22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Büfe soymaya çalışan soyguncu kaçacak diye okula girdi
Büfe soymaya çalışan soyguncu kaçacak diye okula girdi
Iı. Cumhurbaşkanı Talat İle Rum Yönetimi Eski Başkanı Hristofyas, Barış Ve Yeniden Birleşme Buluşmasında
Iı. Cumhurbaşkanı Talat İle Rum Yönetimi Eski Başkanı Hristofyas, Barış Ve Yeniden Birleşme Buluşmasında
Karoyan Başkanlığında “demokratik Cephe” İlan Ediliyor
Karoyan Başkanlığında “demokratik Cephe” İlan Ediliyor
“kocias’sız Birçok Açık Cephe”
“kocias’sız Birçok Açık Cephe”
Ab’den Mültecilerle İlgili Sonuç Bildirgesi
Ab’den Mültecilerle İlgili Sonuç Bildirgesi
Liderler 26 Ekim’de görüşecek
Liderler 26 Ekim’de görüşecek
“altın Pasaportlar” Yine Tartışma Konusu
“altın Pasaportlar” Yine Tartışma Konusu
İsrail, Su Konusunda Yardımcı Olmaya Hazır
İsrail, Su Konusunda Yardımcı Olmaya Hazır
Şirinevler’de bir kişiye ait kalıntılar tespit edildi
Şirinevler’de bir kişiye ait kalıntılar tespit edildi
KKTC’de aranan 23 yaşındaki Pakistanlı cinayet zanlısı dün akşam Limasol’da tutuklandı
KKTC’de aranan 23 yaşındaki Pakistanlı cinayet zanlısı dün akşam Limasol’da tutuklandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim