“Çıkmaza Guterres’in Yanlış Anlaması Sürükledi”

Haftalık Kathimerini Crans-Montana’daki konferansta sürecin çıkmaza sürüklenmesinin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in “yanış anlamasından kaynaklandığını” iddia etti.

Gazete “Tarihi Kıbrıs-Türkiye Göğüs Göğüse Muharebesi… Çıkmaza Sürükleyen Yanlış Anlama… Güvenlik-Garantiler Konusunda Çavuşoğlu Ne Dedi, Guterres Ne Anladı” başlığıyla aktardığı haberinde Crans Montana’nın “Türkiye ile Güney Kıbrıs’ın ilk kez karşı karşıya bulunduğu yer” olduğunu öne sürdü.

BM Genel Sekreteri Guterres’in Crans Montana’ya varmasından önce Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na, Türkiye’nin Kıbrıs’ta müdahale hakkını isteme nedenini ve bu hakkı ne zaman kullanacağını ısrarla sorduğuna işaret eden gazete Kocias’ın ısrarlı soruları üzerine Çavuşoğlu’nun “(müdahale hakkını) gerektiği zaman kullanacağım” cevabını vererek, niyetini de açıkça ortaya koyduğunu savundu.

Gazete Genel Sekreter’in taraflarla görüşmeleri sürerken Yunan tarafında, “Türkiye’nin ileri adımlar atacağına dair bilgiler nedeniyle “bir şeylerin değişeceğine” güçlü bir inanç olduğunu Antonio Guterres’in de “aynı yanlış frekansta olduğunu” savundu.

Akşam yemeğine geçildiğinde Türk tarafının yazılı önerilerini sunmamış olduğu belirtilen haberde, verilen kısa aranın ardından Guterres yemek salonuna döndüğünde, Türkiye’yi önerilerini yazılı sunmaya zorlayamayacağını söylediği ancak bu önerilerin taşıyıcısı olduğuna göre Türkiye’nin önerilerinin yer alacağı kağıdı kendisinin hazırlayabileceğini vurguladığı kaydedildi.

Gazete, “yani Guterres burada, Garanti Antlaşması’nın, müdahale haklarının sonlanmasında uzlaşıldığını, askerin çekileceğini, v.b. yazacaktı. Bu noktada sözü Kocias aldı ve ‘doğrudan ne oluyor? İmza ile gideceklerini yazın’ dedi, Guterres kabul etti ve otomatikman Çavuşoğlu ‘asla bunları söylemedim’ diyerek itirazını yüksek perdeden dile getirdi, o noktada da çöküş için geri sayım başladı” ifadelerine yer verdi.

Çavuşoğlu’nun itirazının, Türkiye’nin tavrıyla ilgili tam aksi bilgiler alan Rum ve Yunan tarafını şaşırttığını, Guterres’in de Çavuşoğlu’na “ben öyle anladım” dediğini yazan gazete “ kapanış perdesinin de inmeye başladığını” belirtti.

Aynı gazete “Erdoğan’ın Crans Montana Sonrası Hareketleri” başlıklı haberinde, önümüzdeki günlerde Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın da katılacağı değerlendirme toplantısı yapılacağını, ardından da son gelişmelerin KKTC ile görüşülerek sözde “MEB”deki gelişmelerle ilgili analiz ve değerlendirmelerin ortaya konulacağı iddiasını okurlarına aktardı.

Gazete “iyi bilgili bir kaynağa” dayanarak bölgedeki enerji-satranç tahtasında Türk tarafının önceliğinin de gerilim ve çatışmayı tırmandırmak olmadığını, gelişmeleri uç noktalara sürükleyecek tek yanlı inisiyatifler almayacağını, diplomatik ve diğer baskı imkanlarını kullanacağını yazdı.

West Capella sondaj gemisinin ENI ve TOTAL şirketleri hesabına sondaj çalışması yapacağı bölgede ve sözde Rum “MEB”i genelinde Türk tarafından herhangi bir hareket kaydedilmediği bilgisini de veren gazete bugün Malta’da, 12 Temmuz’da 11’inci parselde olacak geminin 13’ünde denemelere, 16’sında da sondaja başlayacağını yazdı.

Çalışacağı bölgenin çok derin (deniz yüzeyinden tabanına bin 600 metre) olması nedeniyle demir atmayacak olan West Capella’nın uydu aracılığıyla izlenerek konumunun düzeltileceğine dikkat çekilen haberde, bu nedenle uyduya bağlanacak elektronik sisteminin (gps) sürekli açık olacağı, uydunun da konum değişikliği algıladığı anda geminin 4 jet motoruna konumunu düzeltme komutu göndereceği belirtildi.





