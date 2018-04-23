Çifte cinayetin sırrı çözülemedi...

Güney Lefkoşa’nın Strovolos bölgesindeki evlerinde öldürülen çifte ikinci kez otopsi yapıldı. Kıbrıs Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Yunanistan’dan gelen Adli Tıp Doktoru Hara Spiliopoullou’nun gerçekleştirdiği otopsi dört saatten fazla sürdü.