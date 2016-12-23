“Cenevre Katılımcıları Sürtüşme Noktası Olabilir”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dünkü 4 saate yakın görüşmesi ve sonrasında yapılan açıklamalar, Rum basınında geniş yer buldu.

ANASTASİADİS: “GARANTİ ANTLAŞMASININ TARAFLARINDAN BİRİ DE KIBRIS CUMHURİYETİ’DİR”

CENEVRE’DEN ÖNCE “TOPRAK BAŞLIĞI DA, GÜVENLİK BAŞLIĞI DA, DİĞER BAŞLIKLAR DA KESİNLİKLE GÖRÜŞÜLECEK”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dünkü 4 saate yakın görüşmesi ve sonrasında yapılan açıklamalar, Rum basınında geniş yer buldu.

Haberlerde Cenevre’de yapılacak konferansın katılımcıları konusunun “sürtüşme noktası” olması beklendiğine dikkat çekilirken dünkü görüşme sonrasında Anastasiadis’in, anlaşmazlıklara da işaret etmekle birlikte, dar kapsamda da olsa ilerlemeden söz ettiği; Akıncı’nın ise Türk tarafının kırmızıçizgilerini hatırlatmaya özen gösterdiğine vurgu yapıldı.

Fileleftheros “Cenevre Görüntüsü Puslu… Yemek Anlaşması ve Konferans Oluşumuyla İlgili Yorum Oyunu… Anastasiadis İlerleme Görüyor, Akıncı Kırmızıçizgilere Kaçıyor” başlıklı manşet haberinde 1Aralık tarihli liderler yemeğinde varılan anlaşmanın taraflarca farklı yorumlandığına, uzlaşılan yol haritası temelinde 12 Ocak’ta toplanacak konferansa kimlerin katılacağının henüz netleşmediğine dikkat çekerek bunun, “sürtüşme noktası” olmasının beklendiği yorumunu yaptı.

Simerini “Başkan ‘İlerleme Adımlarından’ Söz Etti” başlıklı haberinde, Noel-Yılbaşı tatilleri öncesindeki son liderler görüşmesinden sonra Anastasiadis’in sonrasında yaptığı açıklamaya dayanarak 4 ve 7 Ocak’ta iki liderler görüşmesi daha yapılacağına işaret etti.

Habere göre Anastasiadis, Rum Başkanlık Sarayı’na dönüşünde “Bazı başlıklarda ilerleme var, diğer bazılarında halen açık kalanlar var.

Yönetimden, çözümün uygulanması, AB, Ekonomi, vb. diğer meselelere kadar geniş ölçekte bir miktar konu kapandı. Müzakerecilerin yoğunlaşmış görüşmelere devam etmesinde uzlaştık. Sayın Akıncı ile 4 Ocak’ta yeniden görüşeceğiz, 7 Ocak’ta da görüşmemiz ihtimal dışı değil” dedi.

Gazetecilerin Cenevre görüşmesi öncesinde görüntünün nasıl şekillendiğini sormasına karşılık “Bu soru, ilerleme olup olmadığıyla ilgiliyse (ilerleme) var” cevabını veren Anastasiadis’e “Bu ilerleme, daha somut bir sonuca varmaları için tarafları daha da yakınlaştırır mı?” sorusu üzerine de “Görüşülen konularda ilerleme var, ancak müzakerecilerin yoğun görüşmeleri ile ön hazırlığı yapılacağından 4 Ocak’ta görüşülecek başka konular da var” dedi.

“GARANTİ ANTLAŞMASI’NIN TARAFLARINDAN BİRİ DE KIBRIS CUMHURİYETİ’DİR”

Anastasiadis “Cenevre’de yapılacak konferansa kimlerin katılacağı konusunda görüş alış verişinde bulunup bulunmadıkları” sorusuna karşılık, 12 Ocak’ta ‘garantör güçler eklenecek denilen ve hemen ardından, talep edildiği gibi, ilgili bütün taraflar da davet edilecek maddesini de içeren 1 Aralık tarihli BM açıklamasını adres gösterdi.

Anastasiadis “Garantilerle ilgili uluslararası antlaşmanın (Garanti Antlaşması) taraflarından biri de Kıbrıs Cumhuriyeti’dir, dolayısıyla herkes kendi yorumunu yapabilir ancak olgular ortadadır” ifadesini kullandı.

“GÜVENLİK DE DAHİL BÜTÜN KONULAR (KIBRIS’TA) GÖRÜŞÜLECEK”

Cumhurbaşkanı Akıncı ile konferansa kimlerin katılacağı konusunu ele alıp almadıkları sorulduğunda ise Anastasiadis “Hayır. Gerektiği zaman görüşülecek” cevabını verdi.

Anastasiadis, “Prosedürün Kıbrıs’taki bölümünde Kıbrıslı Türk liderle Güvenlik konusunda da görüş alış verişi olacak mı?” sorusuna karşılık “Elbette. Toprak başlığı da Güvenlik başlığı da diğer başlıklar da kesinlikle görüşülecek” dedi.

ÇİPRAS’LA YENİDEN GÖRÜŞECEK

Nikos Anastasiadis bir soru üzerine, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’la görüşmek için Atina’ya yeni bir ziyaret yapmayı öngördüğünü de açıkladı.

Gazete haberinin devamında Cumhurbaşkanı Akıncı’nın dünkü görüşme sonrasında yaptığı açıklamaya da geniş yer verdi.

Alithia haberi “Cenevre’den Önce Delikler Kapanıyor… Akıncı ve Anastasiadis, Cenevre’ye Olabildiğince Az Açık Konuyla Gitmek İçin 4 ve Muhtemelen 7 Ocak’ta Yeniden Görüşecek” başlığıyla manşete çekti.

Gazete Cumhurbaşkanı Akıncı’nın dünkü açıklamasını “Akıncı, Çin’in Ne İşi Olduğunu Sordu” başlığıyla okurlarına aktardı.

“ÇİPRAS ERDOĞAN’DAN MESAJ BEKLİYOR”

Politis, “Çipras Erdoğan’dan Mesaj Bekliyor… Ankara Garantilerin Görüşülmesi İçin Tarih Vermiyor… Atina Israr Ediyor” başlıklı manşet haberinde Ankara’nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın Güvenlik ve Garantiler konusundaki ilk görüşmesi için bir tarih vermekte zorlandığını öne sürdü.

Türkiye ve Dışişleri Bakanlıkları genel müdürlerinin gelecek hafta hazırlık görüşmesi yapacağını hatırlatan gazete, Atina’dan kaynakların, “şu ana kadar Erdoğan-Çipras görüşmesiyle ilgili herhangi bir tarih verilmedi. Ankara’nın, iki taraf arasındaki zirveyi, garantörlerin Cenevre’ye gidişine yakın zamana getirmek için (şu anda tarih vermekten) kaçındığından endişe ediliyor” dediklerine dikkat çekti.

Aynı kaynakların, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocas’ın Yunan hükümetinin çizgisini belirlemek üzere bugün toplayacağı Dış Politika Ulusal Konseyi toplantısının beklenmekte olduğuna dikkat çektiklerini de yazan gazete, Çipras’ın öneki gün yaptığı açıklama ile Atina’nın niyetini ortaya koyduğuna da işaret etti.

Habere göre Çipras, Kıbrıs sorununu yeni yılın öncelikli konusu olarak niteledi ve bu nedenle Noel tatiline çıkmayacağını söyledi. “Erdoğan’ın karakterinden dolayı Cenevre ile ilgili öngörüde bulunmayacağım ancak referandum zamanı geldiğinde Yunanistan konumunu alacak. Sağdıçlarla halay çekmeyeceğiz” dedi.

Fileleftheros haberi “Güvenlikle İlgili İlk Deneme… Ankara ve Atina Noel’den Sonra Teknokratlar Düzeyinde Görüşecek” başlığıyla aktardı.

Haravgi “Bütün Konular Çapraz Görüşülecek” başlıklı manşet haberinde Anastasiadis’in dünkü açıklamasından, Cenevre’ye kadar Güvenlik de dahil bütün konuların çapraz yöntemle görüşüleceği sözünü öne çıkardı.