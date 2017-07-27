BM Güvenlik Konseyi’nden “Eşit Mesafe”

BM Güvenlik Konseyi’nin, Kıbrıs’taki Barış Gücü’yle (UNFICYP) ilgili rapor taslağında Crans-Montana’daki başarısızlıkla sonuçlanan konferansla ilgili sorumluluğunu hiçbir tarafa yüklemediği iddia edildi.

BM Güvenlik Konseyi’nin, Kıbrıs’taki Barış Gücü’yle (UNFICYP) ilgili rapor taslağında Crans-Montana’daki başarısızlıkla sonuçlanan konferansla ilgili sorumluluğunu hiçbir tarafa yüklemediği iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi “Güvenlik Konseyi’nden Eşit Mesafe” başlığıyla verdiği haberinde, rapor taslağıyla ilgili BM’deki gayri resmi istişarelerin salı günü tamamlandığını yazdı.

24 saat içerisinde bir itiraz gelmezse, raporun oy birliğiyle onaylanmasının beklendiğini aktaran gazete, rapor taslağında yer alan ayrıntılara yer verdi.

Haberinde, BM Güvenlik Konseyi’nin, rapor taslağında Crans-Montana’daki başarısızlıkla sonuçlanan konferansla ilgili sorumluluğunu hiçbir tarafa yüklemeyerek, “eşit mesafede” durduğunu aktaran gazete, rapor taslağında ilk kez ABD’nin, Kıbrıs’taki Barış Gücü de dahil, tüm barış gücü operasyonlarının stratejik açıdan gözden geçirilmesine dair önerisinin benimsendiğini aktardı.

Gazete, bu öneri temelinde, BM Genel Sekreteri’nin dört ay içerisinde ilgili bir rapor hazırlamaya çağrıldığını da belirtti.

Habere göre, rapor taslağında Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik yürütülen müzakereler, gerçekleştirilen konferanslar, kayıplar konusu, güven yaratıcı önemeler ve diğer ilgili konulara da değinildi.

Harvagi gazetesi ise “Bugün UNFICYP’in Görev Süresinin Yenilenmesi” başlığıyla verdiği haberinde, Trump’ın BM barış gücü operasyonlarıyla ilgili politikası gölgesinde, BM Güvenlik Konseyi’nin bugün oy birliğiyle UNFICYP raporunu kabul etmesinin beklendiğini yazdı.

Gazete, Amerikan yönetiminin, raporda, barış gücü operasyonlarıyla ilgili tüm raporlarda olduğu gibi, “stratejik değerlendirmeyle” ilgili paragrafın da yer almasında ısrar ettiğini kaydetti.

Alithia gazetesi ise haberinde, “UNFICYP’in Görev Süresi Bugün Yenileniyor… Bugün New York’ta” başlıklarını kullanırken, Politis gazetesi haberi “UNFICYP – Altı Aylığına Yenileme” başlığıyla okuyucularına aktardı.