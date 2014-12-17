BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide Ada’da

Ada’ya pazartesi akşamı gelen BM Genel Sekreteri Espen Barth Eide’nin, bugün her iki tarafın müzakerecileriyle ayrı ayrı görüşeceği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon’un Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin bugün yapacağı temaslar çerçevesinde müzakere sürecine ilişkin niyetler ve arzular konusunda nabız yoklama girişiminde bulunacağını yazdı.

Gazete Eide’nin bugün Kıbrıslı Türk Müzakereci Ergün Olgun ve Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis ile ayrı ayrı görüşeceğini belirtti.

Eide’nin dün BM müzakere grubu ile toplantı gerçekleştirdiğini belirten gazete Eide’in, UNFICYP raporu ve kendisinin BM Güvenlik Konseyi’ni bilgilendirmesi ışığında bugün var olan perspektifleri ele almak ve manzaraya sahip olmak istediğini yazdı.

Gazete diplomatik kaynaklara atıfta bulunarak, sürecin tekrarlanmasıyla birlikte Ocak ayı içerisinde olguların değişebileceğini belirtti.

Gazete bunun önkoşulunun ise Türk “meydan okumalarının ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarının ihlal edilmesinin sonlandırılması” olduğunu ileri sürdü.

Gazete Eide’in kısa sürelik Kıbrıs ziyareti( bu akşam ayrılacak) çerçevesinde BM ve kendisinin, süreçteki “motorları ısınmış” tutmak isteme kararlılığını ortaya koyacağını gösterdiğini belirtti.