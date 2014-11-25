Biden İle Anastasiadis Telefonda Görüştü

KIBRIS RUM TARAFI BİDEN’İN AÇIKLAMALARINDAN MEMNUN

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’in Türkiye ziyareti sonrasında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le uzun süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis’in ise, Biden’in açıklamalarından memnuniyet duyduklarını açıkladığı bildirildi.

Simerini gazetesi: “Türk Tutumu Sabit – Biden’in Ziyaretine İlişkin Hükümet ve Muhalefetten Farklı Yorumlar” başlıkları altında verdiği haberinde, Rum hükümeti ile muhalefet partilerinin, Biden’in Türkiye ziyaretine ilişkin farklı değerlendirmelerde bulunduklarını belirtirken, Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis’in bu konudaki açıklamalarına geniş yer verdi.

Hristodulidis, ABD Başkan Yardımcısı Biden’in, Doğu Akdeniz’de Türkiye yüzünden yaşanan gerginliğin ortadan kalkması için gerçekleştirdiği girişimlerden ve Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) egemenlik haklarını uygulamasına verdiği destekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Hristodulidis, Biden’in “gerginliğin sona erdirilmesine” ilişkin açıklamasını “Türkiye’nin Güney Kıbrıs MEB’indeki yasadışı eylemlerini sona erdirmesi çağrısı” şeklinde nitelendirirken, yine Biden’in açıklaması olan, “bölgedeki tüm ülkelerin enerji alanında işbirliği yapmaları gerektiği” sözlerinin ise “Türkiye’ye yönelik söylenmiş sözler olduğu” iddiasında bulundu.

BİDEN-ANASTASİADİS TELEFON GÖRÜŞMESİ

Hristodulidis ayrıca, ABD Başkan Yardımcısı Biden’in, pazar akşamı Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’i telefonla arayarak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’yla gerçekleştirdiği temaslar konusunda bilgi aktardığını da açıkladı.

Hristodulidis, Biden’in Anastasiadis’e, ABD’nin, Güney Kıbrıs’ın MEB’inde egemenlik haklarını uygulamasının engellenemeyeceği şeklindeki görüşünü ve BM şemsiyesi altında gerçekleştirilen Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerine yönelik desteğini aktardığını belirtti.

Anastasiadis ise Biden’a, “Türkiye’nin yasadışı eylemleri sebebiyle başlayan gerginliğin ortadan kaldırılması ve müzakerelerin yeniden başlaması yönündeki çalışmalarından ötürü teşekkürlerini iletti”.

Türkiye’nin sözde yasadışı eylemleri ortadan kalkmadığı sürece müzakerelerin yeniden başlayamayacağını da dile getiren Anastasiadis, ABD’nin desteğinden duyduğu memnuniyeti de ifade etti.

Hristodulidis ayrıca, Anastasiadis ve Biden’in sürekli temas halinde olma konusunda da anlaştıklarını duyurdu.

Gazete, elde ettiği bilgilere göre ise, Biden’in Anastasiadis’e “Türkiye’nin Güney Kıbrıs MEB’indeki hareketlerine ilişkin şu an için herhangi bir tutum değişikliğine gitme niyetinin görünmediğini söylediğini” iddia etti.

Gazete ayrıca, Türkiye’nin bu niyetinin Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun “Türkiye MEB’den çekilmeyecek” şeklindeki açıklamalarıyla da doğrulandığını savundu.

RUM SİYASİ PARTİLERİ “ENDİŞELİ”

Öte yandan gazete, Rum siyasi parti temsilcilerinin dün yaptıkları açıklamalarda Biden’in açıklamalarını tatminkar bulmadıklarını belirttiklerini yazdı.

Habere göre DİKO Basın Sözcüsü Hristiana Erotokritu, Biden’in ABD’nin genel politikası çerçevesinde Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki eylemlerini görmezden geldiğini ve Biden’in açıklamalarının Anastasiadis’in politikasının çöküşünü ortaya koyduğunu iddia etti.

Rum Vatandaşlar İttifakı Hareketi Başkanı Yorgos Lillikas ise, gerek Biden gerekse Davutoğlu’nun açıklamalarının Güney Kıbrıs’ın “sözde stratejik ortağının gerçek stratejik ortağı olan Türkiye’yle tam bir fikir birliği içerisinde olduğunu ortaya koyduğunu” belirterek, Rum hükümetine Türkiye’ye yaptırım uygulaması çağrısında bulundu.

EURO.KO Partisi ise açıklamasında, Biden’in öğütlerinin Türkiye’ye yönelik eyleme dönüşmesi gerektiğini savunurken, Rum Ekologlar ve Çevreciler Hareketi ise açıklama yapmak için Anastasiadis’in bugünkü siyasi parti başkanları konseyindeki bilgilendirmesini bekleyeceğini duyurdu.

Politis gazetesi ise haberinin: “ ‘Geride Kalacaksınız’ – Biden Yeni Enerji Çerçevesinin İlerlediğini Vurguladı” başlıkları altında verirken Biden’in Türkiye’deki temaslarında Kıbrıs sorununun daha ziyadesiyle Davutoğlu’yla yaptığı görüşmede ele alındığını, Erdoğan’la yaptığı görüşmenin ise iyi bir havada geçmediğini iddia etti.

Elde ettiği bilgilere dayandırarak gazete, Biden’in Başbakan Davutoğlu’yla gerçekleştirdiği görüşmede, “ABD’nin desteklediği yeni enerji çerçevesinin, devletlerle ve özel şirketlerle anlaşmaların ilerlemekte olduğunu, bu yüzden Türkiye’nin müzakerelerin yeniden başlaması konusunda işbirliği yapmasının daha iyi olacağını” söylediğini ve Türkiye’ye “geride kalacağı” uyarısını yaptığını iddia etti.

Habere göre Davutoğlu ise, Biden’a Türkiye’nin Kıbrıs sorununun çözümü için hazır olduğunu belirterek “eğer Kıbrıslı Rumların yüzünden çözülmezse ne olacak?” sorusunu yöneltti.

Biden ise, “Anastasiadis’in çözüm taahhüdü verdiğini ve endişeye gerek olmadığını” iddia etti.

Gazete haberinin devamında Rum sözcünün açıklamalarını yansıttı.

Haravgi gazetesi: “Ankara Fon Önerisine Nasıl Yanıt Verdi” başlığı altında verdiği haberinde ise, Biden’in Davutoğlu’na, “tüm doğal gaz gelirlerinin aktarılacağı bir fon kurulması” önerisini ilettiğini, bu önerinin Türkiye tarafından olumsuz karşılanmamasına rağmen Davutoğlu’nun Biden’a “Kıbrıs sorunu Kıbrıslı Rumlar yüzünden çözülmezse ne olacak?” sorusunu yönettiğini iddia etti.

Gazete, bu çerçevede Türkiye’nin Kıbrıs sorununun çözümü için takvim uygulanmasını talep edebileceğini de savundu.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Fileleftheros: “Uzlaşı Kapısını Kapattılar – Türkler Biden’a ‘Eğer Kıbrıs Sorunu Çözülmezse Doğal Gaz Ne Olacak?’ Diye Sordular”.

Alithia: “Biden’den Erdoğan ve Davutoğlu’na: Kıbrıs Sorununun Çözümü Ya Da Şirketler Aracılığıyla Doğal Gazın Kullanımı”.