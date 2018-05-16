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Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs Temsilcisi İerotheos Papadopulos

“AB, ÇÖZÜME KATKI KOYMAYA HAZIR”

Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs Temsilcisi İerotheos Papadopulos

“AB, ÇÖZÜME KATKI KOYMAYA HAZIR”

16 Mayıs 2018 Çarşamba 08:31
Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs Temsilcisi İerotheos Papadopulos

“AB, ÇÖZÜME KATKI KOYMAYA HAZIR”

Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs Temsilcisi İerotheos Papadopulos, Avrupa Birliği’nin, Kıbrıs sorununun çözümüne katkı koymaya hazır olduğunu söyledi.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Papadopulos’un Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği görevini devralması çerçevesinde dün ilk kez düzenlediği basın toplantısının ayrıntılarına yer verdiler.

Habere göre, Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs Temsilcisi İerotheos Papadopulos, AB’nin  Kıbrıs sorununun çözümüne katkı koymaya hazır olduğunu söyledi.

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Papadopulos, Kıbrıs sorununun çözümü halinde,  AB bütçesinin, yeniden birleşmeden kaynaklanacak olan yeni gereksinimleri karşılamak amacıyla, gözden geçirileceğini ifade etti.

27 AB üyesinin-30 Mart 2019’da İngiltere ayrılacak-ilk bütçesinden de söz eden Papadopulos, bunun 1.279 trilyon Euro’ya denk geldiğini, Güney Kıbrıs’ın hak kazandığı miktarın ise henüz belirlenmediğini söyledi.

Papadopulos, Güney Kıbrıs’ın, 2014-2020 dönemine ilişkin mevcut bütçe çerçevesinde AB’nin yapısal fonlarından 917 milyon Euro alabileceğini, 2017 yılı sonuna kadar 330 milyon Euro aldığını da ifade etti.

Papadopulos, Güney Kıbrıs’ın, AB’ye üye olduğu 2004’ten, 2016 yılına kadar AB’den 2.5 milyar Euro ödenek aldığını belirtti.

Kıbrıs Türk toplumu için yeni bütçede önerilen ödenek miktarlarının, 240 milyon veya yılda 35 milyon Euro olduğunu belirten Papadopulos, Kıbrıslı Türklerin 2006 yılından 2017 yılına kadar yarım milyar Euro aldığını söyledi.

Son Güncelleme: 16.05.2018 12:55
Anahtar Kelimeler:
AvrupaKıbrısTemsilcisi
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