Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker’den Anastasiadis’e Mülteci Konusunda Mektup



2018’İN İLK AYLARINDA GÜNEY KIBRIS’A, 2017 YILININ İLK 5 AYINA GÖRE YÜZDE 40’LIK BİR ARTIŞLA 2 BİN 221 SİYASİ SIĞINMA BAŞVURUSU YAPILDI



Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in, mülteci konusunda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e mektup gönderdiği belirtildi.

Fileleftheros, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’r gönderdiği mektupta, mülteci akınındaki artışa bağlı olarak, gerekmesi halinde Güney Kıbrıs’a yönelik ekonomik-operasyonel desteğin görüşülmesi konusunda siyasi taahhütte bulunduğunu yazdı.

Gazete, Juncker’in, 5 Eylül tarihli mektubunda, Anastasiadis’in talebine yanıt verdiğini ve Avrupa Komisyonu’nun, mülteci akını baskısına gerekli ve etkili yanıt verilmesi için Güney Kıbrıs’ın ihtiyaç duyacağı desteği sağlamaya hazır olduğu teyidinde bulunduğunu belirtti.

Habere göre, Juncker ayrıca, komisyonun temasları çerçevesinde, Türk hükümetine, tüm AB üyesi ülkeler karşısında, ayırımcılık yapmadan, Mülteci Geri Kabul Anlaşması’nı uygulama yükümlülüğü konusunda yol gösterdiğini ifade ederken, bununla birlikte bu yükümlülüğün, Türk vatandaşlar için Avrupa vizelerinin serbest bırakılması için ön koşullu teşkil ettiğini ifade etti.

Anastasiadis’in artan mülteci akınına ilişkin vurgulamalarına yanıt veren Juncker, mülteci akının, Türkiye ile varılan anlaşma sonucunda Avrupa’da sınırlandırıldığını ancak Doğu Akdeniz koridorunda artış kaydedildiğini söyledi.

Juncker, Anastasiadis’in, Doğu Akdeniz’de mülteci akınının azaltılması konusunda ek tedbirlerin alınması gerektiği görüşleriyle hem fikir olarak, Avrupa Komisyonu’nun, Türkiye’den AB topraklarına yasa dışı mülteci akınının durdurulması için gerekli tedbirleri almasını istediğini ifade etti.

Haberde, Juncker’in mektubunun kopyasının fotoğrafına da yer verirken, mektubun içeriğine de tamamen yer verdi.

SİYASİ SIĞINMA BAŞVURUSU-MÜLTECİ AKINI

Fileleftheros gazetesi aynı haberinin içerisinde ilgili birimlerin verilerine dayanarak, 2018 yılının ilk aylarında Güney Kıbrıs’ın 2 bin 221 siyasi sığınma başvurusu kabul ettiğini, bunun da 2017 yılının ilk 5 ayına göre yüzde 40’lık bir artışa tekabül ettiğini yazdı.

Fileleftheros gazetesi “Göç Konusunda Destinasyon Olduk” başlıklı başka bir haberinde, Güney Kıbrıs’ın, nüfus oranına göre diğer Avrupa ülkelerinden, daha çok siyasi sığınma başvurusu aldığını belirtti.

Alt yapı eksikliğinin, bu kadar yüksek rakamları ele alması konusunda devletin hazırlıksız olduğunu yazan gazete, ikamet alanları bulunmaması bir yana devlet ekonomisinin de çok sayıda mülteci ailesinin bakımını karşılamasının mümkün olmadığına dikkat çekti.

Gazete, Rum İçişleri Bakanı’nın, mülteci akının devam etmesi durumunda ülkenin bunu kontrol edemeyeceği yönündeki endişeleri zaten dile getirdiğini anımsattı.

Rakamların tek başına konuştuğundan da söz eden gazete Güney Kıbrıs’ın bugüne kadar 8 bin kişiye göçmen veya koruma statüsü verdiğini, 7 bin 406 siyasi başvurunun ise askıda bulunduğunu belirtti.

Habere göre, Güney Kıbrıs, 2018 yılının ilk sekiz ayında, 2017 yılına göre yüzde 55 oranına artışla (2 bin 600) 4 bin 22 uluslararası koruma başvurusu aldı.

Güney Kıbrıs’ın, en çok siyasi sığınma başvurusunda bulunanların bu yıl 860 kişiyle Suriyeliler olduğunu yazan gazete, Suriyelileri 515 ile Hindistan, 327 ile Pakistan, 321 ile Bangladeş, 291 ile Mısır ve 238 ile Irak takip ediyor. Gazete 2018 yılında, bin 520 kişinin KKTC üzerinden “yasa dışı” olarak geldiğini iddia ederken, bin 659’nun yasal, 72’sinin ise gayri yasal yollardan geldiğini belirtti.

Habere göre, 2017 yılında ise bin 529 mülteci, KKTC üzerinde “yasa dışı” olarak Güney Kıbrıs’a giriş yaptı.

Bin 754 mülteci ise yasal olarak giriş yaparken 961 kişi sandal veya teknelerle Güney Kıbrıs’ın denetimi altındaki bölgelerden Güney Kıbrıs’a giriş yaptı.

Gazete, mültecilerin geliş noktalarını ise Baf-Poli Hrisohu-Latçi, “Mağusa bölgesi-Kavo Greko burnu-Ay.Napa ve KKTC üzerinden “Akaki” (Akça)- Peristerona bölgeleri olduğunu savundu.

Gazete haberinde ayrıca 29 Ağustos-1 Eylül 2018 tarihleri arasında Güney Kıbrıs’a toplam 128 Suriyelinin geldiğine dikkat çekti.



