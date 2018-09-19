Avramopulos: “AB Mültecilerle İlgili Her Türlü Yardımı Yapmaya Hazır”

Avrupa Komisyonu’nun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Komiseri Dimitris Avramopulos’un, AB’nin, Güney Kıbrıs’a mülteci akışından kaynaklanan sorunlarla ilgili her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu söylediği bildirildi.



Fileleftheros gazetesi, Avramopulos’un Rum İçişleri Bakanı Konstandinos Petridis, Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ve Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Yonas Nikolau’nun oluşturduğu, göçmenlik politikasıyla ilgili bakanlar komitesinin toplantısına katıldığını ve AB’den bir ekibin, mültecilerle ilgili sorunların mücadelesine yardımcı olmak için birkaç gün içinde adaya geleceğini söylediğini yazdı.



Haberde, Avramopulos’un Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından da kabul edildiğini ve görüşmede, mültecilerle ilgili konuların ele alındığı belirtildi.



“CHANNEL 4” KANALI DİKELYA’DAKİ MÜLTECİLERLE RÖPORTAJ YAPTI



Gazete, bir diğer haberinde ise, “Channel 4” İngiliz televizyon kanalının, Dikelya İngiliz Üssü’nde yaşayan mültecilerle röportaj yaptığını yazdı.



Röportajda, burada yaşayan mültecilerin “terk edilmişliğinin” tasvir edildiğini kaydeden gazete, mültecilerin günlük yaşamlarının, Rum Yönetimi ile İngilizlerin buradaki mültecilere yaptıkları yardımların, mültecilerin “umutsuzluğunun” ve bundan sonraki sürecin ne olacağının da röportajda anlatıldığını belirtti.