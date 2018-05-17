Atina Büyükelçisi Kenevezos hakkında “skandal” mektup

“ŞAHSİ EYLEMLERİNDEN KAYNAKLI BORÇLAR NEDENİYLE BÜYÜKELÇİLİĞE HACİZ MEMURLARI GİRDİ”

Rum yönetiminin Atina’daki büyükelçisi hakkında yazılan “skandal” bir mektup gündeme düştü.

Alithia’nın “Hayalet Avukat Büyükelçiyi Suçluyor” başlığıyla aktardığı habere göre skandal, Rum Meclisi Kalkınma Planlarını İzleme ve Kamu Harcamalarını Denetleme Komitesi Başkan Yardımcısı AKEL milletvekili İrini Haralambidu’nun, aydınlatılması maksadıyla mektup konusunu, Dışişleri Bakanlığı’ndan bilgi talebi ile meclise taşımasıyla ortaya çıktı.

Ofisinin Larnaka’da bulunduğunu belirten Nikos Nikolau isimli avukat tarafından Komite’ye gönderilen mektupta, Büyükelçi Kenevezos’un şahsi eylemlerinden kaynaklanan borçlar yüzünden haciz memurlarının Atina’daki büyükelçiliğe giderek haciz işlemi yapmaya çalıştığı, elçilik eşyalarının dokunulmazlık kapsamında olduğu beyanı ile hacizin engellendiği belirtildi. Mektup “rezilliklerin sonu gelmediği” ithamıyla sonlandırıldı.

Rum Dışişleri Bakanlığı, konunun araştırıldığını belirtirken bakanlıktan bir kaynak, Altihia’ya ilk bakışta, mektubun sahte olduğu ve yazılma sebebinin de büyükelçilikteki bir görevlinin Kenevezos’a duyduğu düşmanlık gibi göründüğünü söyledi.

Aynı kaynak, kayıtlı avukatların yapmayacağı imla ve diğer hataların göze çarptığı mektupta isim olmasına karşın imza bulunmadığını, bunun da mektubun sahte olduğunu düşündürdüğünü belirtti.

Büyükelçi Kenevezos, gazetenin ilgili sorusuna karşılık “siyasi dürtü ile şahsı aleyhine savaş başlatıldığını belirterek, meşru haklarını kullanacağını söylerken; Kenevezos’a yakın ve şu anda Güney’de bulunan başka bir kişi de gazeteye “dibe vurduk. Sahte hikayelerini öne çıkarmaya çalışanları hepimiz biliyoruz” dedi, şunları ekledi:

“Büyükelçiyi siyasi sebeplerle mahkum etmek istiyorlar. Başka bir siyasi parti başkanını destekleyen ve başkanlık seçimlerinde başka birinin seçim kurmaylığında olmasına karşın ona oy veren bir milletvekilinin varlığını hepimiz biliyoruz. Kiriakos Kenevezos aleyhine başlatılan bu savaşa son verilse iyi olur.”

Larnaka ve Mağusa barolarında Nikos Nikolau adıyla kayıtlı avukat olup olmadığını araştırdığını yazan gazete, bu isimde ofisi Linopetri’de bulunan tek bir kayıtlı avukat saptadığını, onun da “Meclis’e ulaşan mektupla hiçbir alakası olmadığını, ismini korumak için Baro’da gereğini yapma hakkını saklı tuttuğunu” söyledi.