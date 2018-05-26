“Argonot 2018” tatbikatı tamamlandı

“Argonot 2018” isimli uluslararası arama-kurtarma tatbikatının dördüncü ve son safhasının, dün tamamlandığı haber verildi.



Tatbikatın dördüncü ve son aşamasının dünkü senaryosunun, Orta Doğu’daki bir bölgeden tahliye yapılması çerçevesinde, mültecileri taşımakta olan bir gemiyi ele geçiren teröristlere mücadele edilmesi olduğunu yazan Alithia gazetesi, tatbikatın son aşamasının dün “Mari’deki” (Tatlısu) deniz bölgesinde gerçekleştirildiğini kaydetti.





Rum Savunma Bakanı Savas Angelidis’in tatbikatı, siyasi, askeri liderlik aynı zamanda yabancı diplomat ve gözlemcilerle birlikte, dün sabah Limasol Limanından demir alan “Elli” isimli Yunan Firkateyninden izlediğini belirten gazete, tatbikata Yunanistan, Fransa, İtalya, Birleşik Krallık ve ABD’nin katıldığını anımsattı.Fileleftheros gazetesine göre, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ise, tatbikatın gerçekleştirilmesi dolayısıyla geçtiğimiz Perşembe günü düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Güney Kıbrıs’ın bölgede güvenlik ve istikrar sağlayıcısı olduğunu öne sürdü.