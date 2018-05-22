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“Argonot 2018” bugün başlıyor

“Argonot 2018” bugün başlıyor

22 Mayıs 2018 Salı 08:21
“Argonot 2018” bugün başlıyor

YUNANİSTAN, FRANSA, İTALYA, BİRLEŞİK KRALLIK VE ABD’NİN KATILIMIYLA İCRA EDİLECEK TATBİKAT 25 MAYIS’TA TAMAMLANACAK

Rum Savunma Bakanlığı’nın İçişleri, Dışişleri, Kamu Düzeni ve Adalet Bakanlıkları ile birlikte düzenlediği “Argonot 2018” kod isimli uluslararası tatbikatın bugün başlayacağı ve 25 Mayıs’a kadar devam edeceği bildirildi.
Haravgi, “ABD ve Birleşik Krallık Gibi ‘Dost’ Ülkelerle Argonot 2018” başlıklı haberinde tatbikatın Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO), “Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi”, Sivil Savunma ve Polis teşkilatlarının, diğer devlet dairelerinin işbirliğinde planlandığını yazdı.
Tatbikata, Yunanistan, Fransa, İtalya, Birleşik Krallık ve ABD gibi “dost ülkelerin” hava deniz kuvvetleri yanında diğer 20 ülkeden askeri ve diplomat gruplarının (toplam 240 kişi) katılacağı kaydedildi.
Habere göre, denizde, havada ve karada 4 aşamada icra edilecek tatbikatta Rum Yönetimi’nin “Lefkoşa FIR Hattı ile özdeş sorumluluk bölgesi içerisindeki arama-kurtarma ve vakalarıyla komşu bölgelerden mülteci kabulüyle ilgili mevcut ulusal planları (NEARHOS, ESTIA, ASPİDA)” denenecek.
Tatbikat senaryosunun terör, korsanlık, kriz yönetimi, v.b. çağdaş harekâtlar alanındaki bütün asimetrik tehditleri kapsayacağı da kaydedildi.

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Fileleftheros haberi, “Argonot 2018: Sivillerin Tahliyesi Senaryosu… Beş Ülkeden 240 Temsilcinin Katılımıyla Bugün Başlıyor” başlık ve spotlarıyla aktardı.
Gazeteye göre, ilk aşaması bugün Limasol Limanı’nda, sivillerin tahliyesiyle ilgili plan tatbikatı şeklinde icra edilecek tatbikatın yarınki ikinci aşamasının Larnaka Limanı’nda icra edilecek.
“NEARHOS” ulusal planı temelinde arama-kurtarma vakalarının göğüslenmesini öngören üçüncü aşama 24 ve 25 Mayıs’ta icra edilecek. Bu aşamada denizde gece ve gündüz olmak üzere iki senaryo canlandırılacak.
Tatbikatın, Rum siyasi ve askerî liderliğiyle yabancı diplomat ve gözlemcilerin gerek savaş gemilerinden, gerek Larnaka’daki Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nden izleyeceği 25 Mayıs’ta yer alacak son bölümü Mari’nin (Tatlısu) güneyindeki deniz bölgesinde icra edilecek.
 

Son Güncelleme: 22.05.2018 11:40
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