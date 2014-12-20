Antika Takılar Bulgaristan’a İade Edildi

Rum makamlarının Bulgaristan kültürel mirasına ait 30 adet antika takı parçasını Bulgaristan’a iade ettiği haber verildi.

Alithia gazetesi, Rum Eski Eserler Dairesi Müdürü’nün antika takıları Perşembe günü Bulgaristan’ın Güney Kıbrıs Büyükelçisi’ne teslim ettiğini yazdı.

Gazete, antika eserlerin 2006 yılında posta ile Güney Kıbrıs’a yollandığını ve gümrük birimlerinin, AB üyesi ülkelerden yasadışı yollarla ülkeye giren kültürel eserlerin saptanması ve iadesiyle ilgili yasa çerçevesinde antika eserlere el koyduğunu yazdı.

Haberde, meselenin başarıyla çözümlenmesi için Gümrük Dairesi, Eski Eserler Dairesi ve Dışişleri Bakanlığının işbirliği yaptığı belirtildi.