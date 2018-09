“Ankara New York’a Şartlarla Gidiyor” İddiası

Rum basınında bugün yer alan bir haberde, Ankara’nın Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak bu hafta gerçekleştirilecek kulis faaliyetleri ışığında, New York’taki oyunu belirlemeye çalıştığı iddia edildi.



Fileleftheros gazetesi “New York’a Şartlarla… Türkiye Zaman Takvimi, Temel Değişikliği, Kıbrıslı Türkler İçin Statü ve Doğal Gaz İstiyor” başlıklarıyla yayımladığı manşet haberinde, geniş bölgedeki bir dizi başka gelişmeyle de bağlantılı olan zor bir ortamda, müdahil taraflar ve özellikle Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, bir sonraki adımların belirlenmesi için manzaranın netleştirilmesine çalışılacağını yazdı.



Haberinin devamında “Türk tarafı ne istiyor” sorusunu da soran gazete, çeşitli yönlere ulaşmakta olan mesajlar olduğunu öne sürdü ve bunları kısaca söyle sıraladı:



“1. Müzakerelerin başlamasının bir bitiş tarihine sahip olması. Bir diğer ifadeyle, üç ay civarında olacak bir zaman takvimi belirlenmesi. Bu yaklaşım, sürecin çok uzun sürmesine izin vermek istemeyen üçüncü taraflar arasında da uygun bir zemin buluyor. Bilgi edinmiş kaynaklara göre, bu konu, yöntem değişikliğine ilişkin BM sekreterliğinde gelişmekte olan eğilimle de bağlantılıdır. 2. Türk tezi açıktır ve Crans Montana’da da gayri resmi bir şekilde dile getirildi. Konfederasyon çözümü üzerinde anlaşmaya varılsın ve bu başarısız olursa, iki devlete doğru gidilsin. Dolayısıyla gündemin ‘başka seçeneklerin’ dahil edilmesiyle genişletilmesi isteniyor. 3. Üçüncü olarak, bir çıkmazın ertesi gününde Kıbrıslı Türklerin statüsünün açıklığa kavuşmasını istiyorlar. Bir diğer ifadeyle, Kıbrıslı Türklerin durumunun bir çıkmaz durumunda belirleneceğinin, açıkça şimdiden netleşmesi isteniyor.”



“Türk tarafının bu koşullar dışında şimdiden doğal gazın ortak yönetimini de istediğini” iddia eden gazete, önümüzdeki günlerin, Kıbrıs sorunundaki bir sonraki adımlara yönelik birçok şeyi açıklığa kavuşturacağını yazdı.



“Elindeki bilgilerin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in sürecin idame ettirilmesine dair yollar aramakta olduğundan söz ettiğini” yazan gazete, Guterres’in yeni bir çabaya şahsen müdahale etmeden, Kıbrıs sorununu BM’nin gündeminde tutmaya çalışacağını belirtti.



Gazete “yine aynı kaynaklara dayanarak, BM merkezin de tartışılmakta olduğu görülen olası bir senaryonun, garantör güçler aşamasında görüşmelerin başlaması, buna paralel olarak Lefkoşa’da ise düşük seviyede, muhtemelen müzakereciler ve grupları arasında görüşmelerin başlaması şeklinde olduğunu” da ileri sürdü.



Gazete iç sayfadan “Ankara Yöntem Değişikliğine Yön Veriyor - Türk Tarafı Müzakere Masasına Konfederasyon Çözümü Koymaya Çalışıyor” başlığıyla detaylandırdığı haberinde, Türk tarafının konfederasyon çözümü isteyerek, hedefli ve yöntemli bir şekilde Kıbrıs sorunu müzakerelerinin temelini değiştirmeye çalıştığı iddiasında bulundu.



Gazete “elindeki bilgilere” dayanarak, Ankara’nın her yöne “Crans Montana’daki başarısızlığın müzakere temelindeki tartışmaların turunu tamamladığı ve yenisinin aranması gerektiği” mesajını göndermekte olduğunu öne sürdü.



Bunun, BM Genel Kurulu çerçevesinde bu hafta New York’ta gerçekleştirilecek olan kulis faaliyetleri esnasında netleşmesinin beklendiğini kaydeden gazete, bu tezin Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile BM Genel Sekreterinin Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak görevlendirdiği geçici özel danışman Jane Holl Lute’un arasında gerçekleştirilen görüşmede ima edilse de, net bir şekilde ortaya konmadığını kaydetti.



Gazete, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak görevlendirdiği geçici özel danışman Lute’un, Ekim ayında BM Güvenlik Konseyine yönelik raporun sunulmasından önce, yeni bir tur temasta bulunmak için bölgeye geri geleceğinden söz edilmekte olduğunu da ekledi.



Politis gazetesi de “New York’a Ödevlerini Yapmadan Gidiyorlar - Taraflar Guterres Çerçevesinin Değerlendirilmesi Konusunda Plana Sahip Değil” başlıklarıyla yayımladığı haberinde, Kıbrıs sorunundaki müdahil tarafların New York’a tüm stratejileri kayda geçirerek, fakat kendilerine verdiği ödevle ilgili yanıtları BM Genel Sekreterine vermeden, tüm olasılıklar açık bir şekilde gitmekte olduklarını yazdı.



Gazete, Rum kesiminin BM’nin tam anlamıyla herhangi bir girişim üstlenmeye niyetli olmadığını anlamış göründüğünü de ekledi.



Katimerini gazetesi ise “Valizlerde Ne Doğal Gaz, Ne de Güven Yaratıcı Önlemler Var” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığındaki Rum heyetinin, ABD’ye, Lute’un Genel Sekretere yönelik raporunun olumlu olmaması durumunda, yedek bir öneriyle gitmekte olduğunu yazdı.



Gazete bu önerinin içinde ne doğal gaz, ne de GYÖ’lerin bulunduğunu ekledi.



ANASTASİADİS NEW YORK’TA



Bu arada Haravgi gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in BM Genel Kurulu çalışmalarına katılmak için New York’a ulaştığını yazdı.