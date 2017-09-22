Anastasiadis Pence’le Görüştü

Haberde ABD Başkan Yardımcısı’nın, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump’ın dün geceki görüşmesini hatırlattığına da işaret edildi.

Fileleftheros’un bilgi sahibi kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Anastasiadis, Crans Montana’daki Kıbrıs konferansının başarısızlığının kendince sebeplerini aktardığı Pence’e, “çözüm çabalarının yeniden başlaması için “ABD’den yardım beklediğini” söyledi.