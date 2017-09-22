Güney Kıbrıs:
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22 Eylül 2017 Cuma 06:38

Anastasiadis Pence’le Görüştü

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, New York’taki BM 72’nci dönem Genel Kurul çalışmaları çerçevesinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın katılımcılar onuruna verdiği yemekte ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüştüğü haber verildi.

Anastasiadis Pence'le Görüştü
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GÖRÜŞME, ABD BAŞKANI’NIN BM 72’NCİ DÖNEM GENEL KURUL ÇAIŞMALARININ KATILIMCILARI ONURUNA DÜZENLENEN YEMEKTE GERÇEKLEŞTİ

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, New York’taki BM 72’nci dönem Genel Kurul çalışmaları çerçevesinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın katılımcılar onuruna verdiği yemekte ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüştüğü haber verildi.

Fileleftheros’un bilgi sahibi kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Anastasiadis, Crans Montana’daki Kıbrıs konferansının başarısızlığının kendince sebeplerini aktardığı Pence’e,  “çözüm çabalarının yeniden başlaması için “ABD’den yardım beklediğini” söyledi.

Pence’in, Anastasiadis’in “çözüm bulma kararlılığına” memnuniyet belirttiği ve Amerikan hükümetinin, Kıbrıs sorununa BM parametreleri içerisinde kapsamlı çözüm taahhüdünü yinelediği ileri sürüldü.

Haberde  ABD Başkan Yardımcısı’nın, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump’ın dün geceki görüşmesini hatırlattığına da işaret edildi.

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