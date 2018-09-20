“Anastasiadis New York’a Müzakerelerin Yeniden Başlamasına Yardımcı Olmaya Hazır Bir Şekilde Gidiyor” İddiası

NEOFİTU İLE KİPRİANU’DAN ANASTASİADİS’E MESAJ: “ÇIKMAZIN UZAMASI DA EŞİT DERECEDE TEHLİKELİ”



Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun gerçekleştirileceği New York’a, müzakerelerin yeniden başlamasına yardımcı olmaya hazır bir şekilde gideceği ileri sürüldü.



Fileleftheros gazetesi “Anastasiadis’ten Hareketler” başlıklı haberinde, “elde ettiği bilgilere” göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasını zorlamaya kararlı olduğunu ve New York’a da bu niyetle gideceğini iddia etti.



“Elindeki bilgilere dayanarak, Anastasiadis’in müzakerelerin başlamasını hedefleyen hareketlerde bulunduğunun görüldüğünü, ancak bu çabada bir zorluk bulunduğunu” yazan gazete, “Bunun müdahil taraflardan hiçbirinin BM’nin niyetleriyle ilgili somut bir şey bilmemesi olduğuna” işaret etti.



Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in aslında New York’a müzakerelerin yeniden başlamasına katkıda bulunacağına inandığı hareketler konusunda hazır gideceğini öne süren gazete, öte yandan Rum liderin “puslu bir manzara içerisinde hareket ettiği” yorumunda bulundu.



Gazete, “Anastasiadis’in, bugün olduğu şekliyle, New York’ta dramatik bir şey olmasının öngörülmediğini bildiğine” de işaret etti.



Öte yandan Rum kesiminin, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis ve çalışma arkadaşlarının New York’tan herhangi bir gelişme olmadan dönmeleri tehlikesini ihtimal dışında bırakmadığını da kaydeden gazete, bu durumun çok sorunlu bir gelişme olarak değerlendirilmekte olduğunu belirtti.



Gerek Anastasiadis, gerek çalışma arkadaşlarının, bir süreden bu yana yaptıkları açıklamalarda, birçok yan etkiye yol açacak olan bir çıkmaz olasılığını açıkta bırakmalarının tesadüf olmadığını kaydeden gazete, devamla Anastasiadis’in Rum Haber Ajansı KİPE’ye verdiği demeçte söylediklerini anımsattı.



“Yine elindeki bilgilere” dayanarak, Rum kesiminin çıkmazın aşılması için çaba gösterdiğini, ancak şu ana kadar, belirli hareketlerde bulunulmasıyla, hafta sonunda olumlu bir sonuç çıkacağının garantiye alınmadığını kaydeden gazete, Rum kesiminde herkesin (bunun gerçekleşmesinin çok zor olarak addedilmesine rağmen) BM Genel Sekreteri’nin olumlu bir gelişmeyle kendilerini şaşırtmasını umduğunu ekledi.



HRİSTODULİDİS



Gazeteye göre Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ise dün RİK’e yaptığı açıklamada, “Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in BM Genel Sekreteriyle Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin sürece yardımcı olacak düşünceleri tartışacağını” açıkladı.



Hristodulidis “Bu düşüncelerin, BM Genel Sekreteri Guterres’in Kıbrıs sorunuyla ilgili geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un ortaya koyacağı sonuçlara bağlı olarak, müzakerelerin hemen yeniden başlamaması durumunda, eldeki verilerin yönetimiyle ilgili olduğunu” söyledi.



Anastasiadis’in, Lute’un temaslarının sonuçları hakkında BM Genel Sekreteri tarafından bilgilendirileceğini belirten Hristodulidis, Anastasiadis’in Kıbrıs sorunuyla ilgili uygun bir hazırlık yapılması gerektiğini yeniden vurguladığını ifade etti. Hristodulidis, BM Genel Sekreteri Guterres’in de bu görüşü paylaşmakta olduğunu ifade etti.



Sözlerinin devamında, Kıbrıs sorunundaki mevcut durumundan duyduğu endişeyi de dile getiren Hristodulidis, bunun (mevcut durumun) Kıbrıs sorununun çözümünü teşkil edemeyeceğini vurgulayarak, Rum kesiminin bu durumdan memnun olmadığını sözlerine ekledi.



ANASTASİADİS’İN NEW YORK TEMASLARININ PROGRAMI



Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in BM Genel Kurulu’ndaki temas programının, aşağı yukarı geçen senekiyle aynı düzeyde olacağını da yazan gazete, Anastasiadis’in BM Genel Sekreteri’nin dışında, 27 Eylül Perşembe günü gerçekleşecek olan bir yemekte, BM Güvenlik Konseyi beş daimi üyesinin büyükelçilerini bilgilendireceğini ifade etti.



Gazete Anastasiadis’in aralarında Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah el-Sisi, Ermenistan Cumhurbaşkanı Nikol Pashinyan, Ürdün Kralı Abdullah II ibn Al Hussein, Mauritius Başbakanı Pravind Kumar Jugnmauth ve Moldovya Başbakanı Pavel Filip’in de bulunduğu liderlerle bir dizi ikili görüşmelerde bulunacağını belirtti.



Gazete Anastasiadis’in Amerikan-Yahudi Komitesi (AJC) ve Amerikan-İsrail Komitesi (AIPAC) liderlikleriyle görüşeceğini de ekledi.



Alithia gazetesi ise “New York’a Valizlerde Fikirlerle” başlıklı haberinde “Rum kesiminin New York’a, herhangi bir gelişmeye şaşırmamak için, valizlerinde çeşitli senaryolara göre uyarlanmış fikirlerle gideceğini” yazdı.



“Elindeki bilgilere göre, bunların Kıbrıs sorununun bugün tartışıldığı temelin terk edilmesiyle değil de, prosedürel nitelikli fikirler olduğunu” yazan gazete, devamla, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in dün “kartlarını açmadan bu fikirlere değindiğini” belirtti.



“New York’a, bugünkü çıkmazın muhafaza edilmesini resmileştirecek olanın da dahil olduğu, her türlü olasılığa hazır bir şekilde gideceklerini” ifade eden Hristodulidis, “bunun doğal olarak temenni etmedikleri bir gelişme olduğunu” vurguladı.



Hristodulidis, “Kıbrıs sorunu tarihinde ilk kez, iki liderin BM Genel Sekreteri’yle, kendilerini ne beklediğini bilmeyerek görüşmeye gideceklerinin çok açık olduğunu” ve bunun ise BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un bugüne kadar izlediği taktikten kaynaklandığını sözlerine ekledi.



NEOFİTU İLE KİPRİANU’DAN ANASTASİADİS’E MESAJ: “ÇIKMAZIN UZAMASI DA EŞİT DERECEDE TEHLİKELİ”



Gazete yukarıdaki başlıkla yayımladığı haberinde ise, DİSİ ile AKEL’in, Rum Başkanlığı’nın, Kıbrıs sorunundaki yeni bir başarısızlık durumunda, muhtemelen sorunun tartışıldığı temelin değişebileceğine dair tespitiyle hem fikir olduklarını, öte yandan bu partilerin, durumların olduğu gibi kalmasından da endişe ettiklerini kaydetti.



DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, dün yaptığı açıklamada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “Kıbrıs sorunundaki yeni bir çabanın başarısızlığı durumunda, Kıbrıs sorununun tartışıldığı temelin, kendileri için daha kötü bir şekilde değişmesi olasılığının açık olduğuna” dair teziyle tam anlamıyla hem fikir olduğunu yazan gazete, Neofitu’nun bir adım daha ileri giderek, aynı şeyin, Kıbrıs sorunundaki çıkmazın uzaması durumunda gerçekleşmesi olasılığının da, eşit derecede görünür olduğu uyarısında bulunduğunu iletti.



Gazeteye göre, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun değerlendirmesinin de bununla benzer olduğunu yazan gazete, Kiprianu’nun Rum Başkanlığı’nın “yeni bir başarısızlık olması durumunda, ileride duran tehlikelerin çok olacağına” dair değerlendirmesiyle hem fikir olduğunu, bununla birlikte, “müzakerelerin yeniden başlamaması durumunda da, çok fazla risk bulunduğuna işaret ettiğini” aktardı.



Gazeteye göre Kiprianu “çıkmaz uzadığı sürece, hem Kıbrıs, hem de Kıbrıs halkının tamamı için hesaplanamaz sonuçlarıyla birlikte adanın kalıcı bir şekle bölünmesinin daha yakınına gideceklerinden çok korktuğunu” dile getirdi.



Gazeteye göre Anastasiadis’i, “New York’taki görüşmelerin bir sonucu olmayacağı konusunda kamuoyunu önceden hazırlamak yerine, gelişmeler olması için çalışmaya” çağıran Kiprianu, BM Genel Kurulu’nun bir sonraki toplantısı ile Guterres’in liderlerle yapacağı görüşmelerin, Guterres’in neye karar vereceği konusunda önemli olduğunu savundu.



“Başkanın, sonuç olmasını umut ediyorum demesinin yeterli olmadığını” ifade eden Kiprianu, öte yandan şu an, hazırlık yapılması gerektiğinin söylenmesinin de yeterli olmadığına işaret ederek, “15 aydır ne yaptık” diyerek, Rum kesiminin neden, sonuç getirecek olan müzakerelerin başlaması için zemin hazırlanmasına izin verecek şartların şekillenmesi yönünde çabalamadığını sordu.



Kiprianu’nun açıklamaları Fileleftheros’ta “Anastasiadis’ten Gelişmeler Yaşanması İçin Çalışmasını İstiyor- Kiprianu New York Öncesi Anastasiadis’e Baskı Yapıyor”, Politis’te “Sözler Yeterli Değil”, Haravgi’de ise “Başkan Gelişmeler Olması İçin Çalışsın” başlığıyla yer buldu.