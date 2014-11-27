Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.485
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3445
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Anastasiadis, Masrafları Kendi Karşılayacak

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis..

Anastasiadis, Masrafları Kendi Karşılayacak

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis..

27 Kasım 2014 Perşembe 08:21
Anastasiadis, Masrafları Kendi Karşılayacak
banner238

 Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, kalp kapakçığındaki sorun nedeniyle New York’ta olacağı ameliyat ve tedavi sürecinin masraflarının devlet tarafından değil kendisi tarafından karşılanacağı haber verildi.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis’in yazılı açıklamasına dayanarak, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, gerek ameliyat, tedavi, gerekse kendisine eşlik edecek doktorların kalma masraflarının, kendisi tarafından karşılanacağını yazdı.

Anastasiadis’in ameliyat olmak için gideceği New York’a, Cumartesi günü hareket edeceğini yazan gazete Anastasiadis’in, New York’taki “Mount Sinai” üniversite hastanesinde, hastanenin aynı zamanda kalp cerrahisinin başında olan kalp cerrahı David Adams tarafından ameliyat edileceğini bildirdi.

Habere göre Anastasiadis’e New York’ta şahsi doktoru Savvas Kadis ile American Heart Institute doktoru Marinos Soteriu eşlik edecek.

Gazete, Anastasiadis’in ameliyat sonrasında Ada’ya, Noel yortusu öncesinde dönmesinin beklendiğini de yazdı.

BAŞPİSKOPOS ANASTASİADİS’İ ZİYARET ETTİ

Politis gazetesi, Rum Kilisesi Başpiskoposu II.Hrisostomos’un, New York’taki ameliyat öncesinde iyi temennilerde bulunmak amacıyla dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasidis ile görüştüğünü belirtti.

Habere göre Başpiskopos II. Hrisostomos, yarım saat süren görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Anastasiadis’e hem seyahatinin iyi geçmesi hem de sağlıklı bir şekilde geri dönmesi temennisinde bulunduğunu söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Doğru Tarafsız HaberKıbrıs GazeteleriKktc Haber SiteleriKıbrıs Haber SiteleriKuzey Kıbrıs Haber SiteleriWww.kibrismanset.com/
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anastasiadis: “Kıbrıs Müzakerelerinin Yeniden Başlaması Şimdilik İmkansız”
Anastasiadis: “Kıbrıs Müzakerelerinin Yeniden Başlaması Şimdilik İmkansız”
Mevduatlar Azaldı Krediler Arttı
Mevduatlar Azaldı Krediler Arttı
AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Güney Kıbrıs'taki Basın Özgürlüğünden Endişeli
AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Güney Kıbrıs'taki Basın Özgürlüğünden Endişeli

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim