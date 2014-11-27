Anastasiadis, Masrafları Kendi Karşılayacak

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, kalp kapakçığındaki sorun nedeniyle New York’ta olacağı ameliyat ve tedavi sürecinin masraflarının devlet tarafından değil kendisi tarafından karşılanacağı haber verildi.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis’in yazılı açıklamasına dayanarak, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, gerek ameliyat, tedavi, gerekse kendisine eşlik edecek doktorların kalma masraflarının, kendisi tarafından karşılanacağını yazdı.

Anastasiadis’in ameliyat olmak için gideceği New York’a, Cumartesi günü hareket edeceğini yazan gazete Anastasiadis’in, New York’taki “Mount Sinai” üniversite hastanesinde, hastanenin aynı zamanda kalp cerrahisinin başında olan kalp cerrahı David Adams tarafından ameliyat edileceğini bildirdi.

Habere göre Anastasiadis’e New York’ta şahsi doktoru Savvas Kadis ile American Heart Institute doktoru Marinos Soteriu eşlik edecek.

Gazete, Anastasiadis’in ameliyat sonrasında Ada’ya, Noel yortusu öncesinde dönmesinin beklendiğini de yazdı.

BAŞPİSKOPOS ANASTASİADİS’İ ZİYARET ETTİ

Politis gazetesi, Rum Kilisesi Başpiskoposu II.Hrisostomos’un, New York’taki ameliyat öncesinde iyi temennilerde bulunmak amacıyla dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasidis ile görüştüğünü belirtti.

Habere göre Başpiskopos II. Hrisostomos, yarım saat süren görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Anastasiadis’e hem seyahatinin iyi geçmesi hem de sağlıklı bir şekilde geri dönmesi temennisinde bulunduğunu söyledi.