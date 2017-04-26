Anastasiadis Hindistan Ziyaretine Başladı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis; Maliye, Enerji, Taşımacılık ve Tarım bakanları, Hükümet Sözcüsü ve kalabalık işadamları grubuyla Hindistan’a gitti.

Fileleftheros’a göre Anastasiadis’e eşlik etmekte olan Sözcü Nikos Hristodulidis, 4 günlük ziyarette, Güney Kıbrıs-Hindistan siyasi ilişkilerinin en üst düzeyde teyit edilmesini, özellikle hava taşımacılığı, denizcilik ve turizm alanlarındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da güçlendirilmesi ve ileri götürülmesini, Hindistan-AB ilişkilerinin daha da güçlendirilmesinin hedeflendiğine dikkat çekti.

Ziyaretin Hindistan’ın para-finans merkezi olan Bombay kentinden başladığına dikkat çeken Hristodulidis, bu kentte 2 ekonomi forumuna katılacaklarını, beraberlerinde kalabalık bir işadamı grubu olduğundan bu forumlara çok önem verdiklerini söyledi. Hristodulidis, bu kentte iki yatırım forumuna katılacaklarını, beraberlerinde çok sayıda yatırımcı olduğu için bu forumlara büyük önem verdiklerini anlattı.

Haberi “Başkan Hindistan Temaslarına Başladı” başlığıyla aktaran Alithia, Anastasiadis:’in dün Maharasta Eyalet Valisi Chennamaneni Vidyasagar Rao ile ekonomi, finans ve ticaret alanlarındaki ilişkilerin ileri götürülmesi ve terörle mücadelede işbirliği konularını görüştüğünü yazdı.

Habere göre Anastasiadis bugün Güney Kıbrıs-Bombay yatırımcılar birliği tarafından düzenlenecek ekonomi forumuna baş konuşmacı olarak katılacak, akşam da Yeni Delhi’ye geçecek. 27 Nisan’da düzenlenecek yatırım forumuna katıldıktan sonra Hindistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na gidecek, Gandi’nin mozolesini ziyaret edecek ve aynı gün Hindistan Dışişleri Bakanı’nı ziyaret ettikten sonra Başbakanlığa geçecek.

Gazete Anastasiadis’in Yeni Delhi ziyareti ve Hindistan Başbakanı ile görüşmesi çerçevesinde bir dizi ikili anlaşmaya imza atacağına, Hindistan Cumhurbaşkanı tarafından onuruna verilecek yemeğe katıldıktan sonra 29 Nisan sabahı Yeni Delhi’den Brüksel’e hareket edeceğini yazdı.

Politis haberi “Başkan Birçok Hedefle Hindistan’da” ve Haravgi “Başkan Hindistan Ziyaretine Bombay’dan Başladı” başlığıyla aktardı.