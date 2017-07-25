Anastasiadis Eide’yi Yalan Söylemekle Suçladı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’yi “kamuoyu önünde yalan söylemekle” suçladı.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün akşam Güney Kıbrıs’ta düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’yi yalan söylemekle suçladığını yazdılar.

Habere göre Anastasiadis dün akşamki konuşmasında, Eide’yi kastederek “Güya uluslararası hukuku temsil eden insanların Türkiye’nin uzlaşmazlığını saklamak için kamuoyu önünde yalan söylemeleri, tam olarak ne söylendiğini ifşa etmeleri istenince ise gizlilik ilkesini bahane göstermeleri ve ‘Türkiye hazırdı’ demeleri korkunç bir olaydır” ifadelerini kullandı.

Anastasiadis “Gözden kaçırdıkları şey, kimin doğru söylediğinin ortaya çıkması adına hem onların hem de bizim tutanaklarımızın tüm ayrıntılarıyla açıklanacağıdır” diye konuştu.

BM’yi temsil eden bu tip kişiler olduğu sürece Türkiye’nin sözde uzlaşmaz tutumunun devam etmesinin şaşırtıcı bir şey olmadığını da öne süren Anastasiadis, bu kişilerin “çözüme katkı koymak yerine eylemleriyle işgal kuvvetlerini haklı çıkarmaktan temsil etmeye kadar gittiklerini” iddia etti.

Anastasiadis ayrıca, “sadece işgalciler değil BM’yi temsil eden kişilerin uluslararası hukuku çiğnediklerini” savundu ve bu duruma rağmen “birlik içerisinde AB ülkesi olma niteliklerini ve jeostratejik rollerini kullanarak çok şey başarabileceklerini” savundu.