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Anastasiadis: “Çözüm Fonksiyonel Olmalı”

Anastasiadis: “Çözüm Fonksiyonel Olmalı”

12 Ekim 2018 Cuma 08:51
Anastasiadis: “Çözüm Fonksiyonel Olmalı”

“HERHANGİ BİR TAVİZ VERMİŞ OLMAMIZ SÖZ KONUSU DEĞİL”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs sorununa bulunacak çözümün “gevşek federasyon” olması konusunda dün akşam açıklamalarda bulundu.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, dün akşam düzenlenen bir etkinlikte, gazetecilerin sorularını yanıtladığını ve Kıbrıs sorununa bulunacak bir çözümün fonksiyonel olması ve devletin devamlılığını sağlayabilmesi gerektiğini söylediğini yazdılar.

Habere göre, gevşek federasyon ve bu önerinin Kıbrıs sorunundaki çıkmazın aşılmasını sağlayıp sağlamayacağı yönündeki bir soruya karşılık Anastasiadis, şunları söyledi:

“Eğer karşı taraftan iyi niyet varsa. Eğer kalıcı ve fonksiyonel bir federasyon istiyorsak eyaletleri güçlendirmemiz gerektiğini ve tek egemenliği, vatandaşlığı ve uluslararası temsiliyeti sağlayacak yetkiler ile AB üyesi olmamızdan kaynaklanan diğer gerekli yetkileri merkezi hükümette tutmamızı öneren bir belgeyi 2010 yılının Nisan ayında Ulusal Konseye sunmuştum.”

Rum siyasi partilerinin, bu öneriyle güvenlik konusundaki endişelerin ortadan kalkmadığı yönündeki eleştirilerinin sorulması üzerine ise Anastasiadis, iç yapıyla güvenlik konusunun ilişkisi olmadığını, iç unsurlarla uluslararası unsurların birbirlerinden ayrı konular olduklarını ve BM Genel Sekreterinin, çağ dışı kalmış unsurların lağvedilmesini talep etmesi şeklindeki kazanımdan vazgeçmelerinin de söz konusu olmadığını söyledi.

Anastasiadis, “herhangi bir taviz vermiş olmalarının da söz konusu olmadığını, gerekli olan şeyi yapmakta olduklarını ve eğer çözüm bulunacaksa, eğer gerçekten çözüm isteniyorsa, çözümün fonksiyonel olması, devletin devamlılığını sağlaması ve istisnasız tüm vatandaşlara kesinliği ve güveni vermesi gerektiğini” ifade etti.

AKEL ANASTASİADİS’TEN DUYDUKLARINI DOĞRULATMAK İSTİYOR

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, AKEL’in Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’e güvenmediğini ve gevşek federasyon modeli konusunda duyduklarını Yunan hükümetine doğrulatmak istediğini iddia etti.

Gazete, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, Anastasiadis’in Kıbrıs sorununa ilişkin uygulamalarına güvenmediği için Anastasiadis’ten duyduğu her şeyi doğrulatma ihtiyacı hissettiğini, bugün Çipras’la yapacağı görüşmenin yanı sıra BM’den de konu hakkında bilgi alacağını ifade ettiğini yazdı.

Gazete, gevşek federasyon konusunda Rum siyasi partilerinin tepkilerinin dün de devam ettiğini belirtti.

Habere göre, Rum Ekologlar ve Vatandaşlar Birliği’nden yapılan açıklamada, “Kıbrıs sorununun çözümünün ana unsurunun, Kıbrıs’ın, halkının, toplumun, ekonominin ve benzerlerinin bütünlüğü olduğu” iddia edilerek, “Kıbrıs sorununda yaşanan son gelişmeler ve tartışmalar çerçevesinde, bölünme, iki devlet veya konfederasyon tipi çözümleri kabul etmeyecekleri” ifade edildi.

Gazete, Vatandaşlar İttifakı’nın açıklamasında, Kıbrıs sorununda izlenecek politikaya karar vermek amacıyla bir “milli konferans” yapılması, ELAM’ın ise, tehlike çanları çalarak “milli uyanış” çağrısında bulunduğunu aktardı.

 

Son Güncelleme: 12.10.2018 12:01
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