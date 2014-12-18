Anastasiadis Amerikan Başpiskoposu Dimitrios İle Görüştü

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Manhattan’daki kaldığı otelde dün, Amerikan Başpiskoposu Dimitrios ile bir araya geldiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazetelere göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, ameliyatı ve ameliyat sonrasındaki zor zamanlarındaki desteği ve duaları nedeniyle Amerikan Başpiskoposu Dimitrios’a yönelik teşekkürlerini sundu.

Habere göre Anastasiadis, Dimitrios’un kendisine verdiği hediyeye de teşekkür etti.

Amerikan Başpiskoposu Dimitrios ise açıklamasında, hediyenin noel hediyesi olduğunu belirtti.