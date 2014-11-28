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Anastasiadis Adının Karıştırılmasına Sert Çıktı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Ryanair’in Rum Havayolları Şirketi’ni satın alması konusuna şahsının veya eski avukatlık bürosunun herhangi bir müdahale veya ilişkisi ispat edilirse, Rum Yönetimi Başkanlığı görevinden istifa edeceğini açıkladı.

Anastasiadis Adının Karıştırılmasına Sert Çıktı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Ryanair’in Rum Havayolları Şirketi’ni satın alması konusuna şahsının veya eski avukatlık bürosunun herhangi bir müdahale veya ilişkisi ispat edilirse, Rum Yönetimi Başkanlığı görevinden istifa edeceğini açıkladı.

28 Kasım 2014 Cuma 13:28
Anastasiadis Adının Karıştırılmasına Sert Çıktı
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“ARAŞTIRIN, ŞAHSIMIN VEYA ESKİ AVUKATLIK BÜROMUN HERHANGİ BİR MÜDAHALESİNİN SAPTANMASI HALİNDE DERHAL İSTİFA EDERİM”

 Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Ryanair’in Rum Havayolları Şirketi’ni satın alması konusuna şahsının veya eski avukatlık bürosunun herhangi bir müdahale veya ilişkisi ispat edilirse, Rum Yönetimi Başkanlığı görevinden istifa edeceğini açıkladı.

Rum radyosu, Anastasiadis’in Rum basınındaki konuyla ilgili haberler ve siyasi partilerden gelen eleştiriler üzerine yazılı açıklama yaptığını duyurdu.

Anastasiadis, Rum Yönetimi Başkanlığı’nı kazandığında eski avukatlık bürosundan ayrıldığını ve ortaklarıyla, “Nikos Hr. Anastasiadis ve Ortakları” isimli avukatlık bürosunun, çıkarları devlet tarafından alınacak kararlara bağlı olacak kimseyi temsil etmeyi kabul etmeyeceği konusunda anlaşma yaptıklarını belirtti.

Anastasiadis, eski avukatlık bürosu “Nikos Hr. Anastasiadis ve Ortakları”nın Ryanair’ı temsil edeceği bilgisini aldığında müdahale ederek, ortaklarına daha önce yaptıkları anlaşmayı hatırlattığını ve eski avukatlık bürosunun bu şirketle ilişkisini kestiğini kaydetti.

Anastasiadis; Rum Başsavcı, Sayıştay Başkanı ve Meclis Kurumlar Komitesi Başkanı’na hakkındaki iddiaların derhal araştırılması çağrısı yaptı ve şahsının veya eski avukatlık bürosunun herhangi bir müdahale veya ilişkisinin ispatlanması halinde, Rum Yönetimi Başkanlığı’ndan derhal istifa edeceğini belirtti.

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