Akıncı’nın bayram mesajına Prodromu’dan cevap

MEDVEDEV’İN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ İFADESİNİ KULLANMASI ENDİŞELENDİRDİ



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, ucu açık müzakere döneminin kapandığına dikkat çektiği bayram mesajına Rum tarafından cevap geldi.



Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın mesajına cevap olarak, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in BM Genel Sekreteri’nin aldığı inisiyatife bir tamam yanıt verdiğini, bu nedenle “hiçbir cevap vermesi gerekmediğini” öne sürdü.



Alithia’nın “Prodromu: Biz Bir Tamam Yanıt Verdik” başlıklı haberine göre, Prodromu, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Kurban Bayramı mesajına dün TVONE isimli yayın kuruluşunun bir programı aracılığıyla cevap verdi. “Cevap vermeme gerek yok çünkü Başkan Anastasiadis Genel Sekreter’in aldığı inisiyatife bir tamam yanıt verdi” diyen Prodromu şunları ekledi:



“ Belirleyici olan yalnız Eylül değildir. Müdahil tarafların BM’ye söyledikleri de belirleyicidir. Kıbrıs Türk toplumunun ve Türkiye’nin müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin tavrı olumlu mu, ortaya çıkacak. BM Genel Sekreteri’nin Lute aracılığıyla aldığı inisiyatifin sonucunu bekliyoruz. Var olan tek giz, müdahil tarafların verdiği cevaplardır.”



“MEDVEDEV’İN AÇIKLAMASI DİL SÜRÇMESİ”



Aynı gazete “Prodromu: Medvedev’in Açıklamaları Dil Sürçmesi” başlıklı haberinde ise, Prodromu’nun, Rusya Federasyonu Başbakanı Dimitri Medvedev’in “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” ifadesini kullanması hakkında “Ta Nea” isimli Yunan gazetesine değerlendirmeye yer verdi.



Habere göre, “Bu açıklama, Moskova ile geleneksel ilişkilere rağmen Lefkoşa’da endişeye neden oldu” vurgusunu yapan Prodromu, “Dikkat ve uyanıklılık gerek. Bu tür dil sürçmeleri veya otomasyonlar bir çeşit içselleştirme ve/veya işgali normalleştirmeyi gündeme getirebilir” uyarısında bulundu.



Türkiye-ABD ilişkilerindeki sürtüşme de hatırlatılarak, son dönemde Türkiye–Rusya ilişkilerinde gözlemlenmekte olan yakınlaşmanın Güney Kıbrıs ve Kıbrıs sorununa yan etkileri olup olamayacağı sorulan Prodromu şu cevabı verdi:



“Özellikle Kıbrıs sorununda on yıllardan beridir Türk tavrının ne refahla, ne ekonomik durgunlukla, ne siyasi istikrarla, ne karışıklıklar, ne de maceralarla değiştiğine az çok alıştık. Çözüme ulaşabilmemiz için değişmesi gereken Türkiye’nin bu yaklaşımıdır.”



Politis, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın bayram mesajını “Akıncı, Türkiye’deki Krizden Fırsatlar Görüyor… Eylül, Kıbrıs Sorunu Açısından Önemli – Ekonomik Reformlar Kıbrıslı Türkler Açısından Gerekli” başlık ve spotları altında özetledi.



Fileleftheros da “BM Genel Sekreteri’ne Oynuyorlar… Akıncı, Guterres Kararlarının Türk Taleplerini Karşılayacağını Umuyor… Kıbrıslı Türklerin Lideri Üç Maksada Hizmet Etmek İstiyor… Erdoğan’ı Avrupa’ya Bakmaya Çağırıyor” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Haravgi, “Akıncı, Eylül Önemli Gelişmeler Ayı. Herkes Kıbrıs Sorununda Olumlu Gelişmelere Yardımcı Olsun… Türkiye’nin Avrupa Sürecinin Devamı Kıbrıs’a Etkisi Olumlu Olur” başlığını attı.



