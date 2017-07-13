Akıncı’nın Açıklamaları Rum Basınında

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Basın Günü resepsiyonunda Kıbrıs sorunuyla ilgili yaptığı konuşma Rum gazetelerinde geniş yer buldu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Basın Günü resepsiyonunda Kıbrıs sorunuyla ilgili yaptığı konuşma Rum gazetelerinde geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi “Guterres’e İşaret Ediyor… Akıncı Crans Montana’da Figüran Değil, Aktör Olduğunu Savunuyor… Askerlerin Varlığı… Kıbrıslı Rumlar Çözümden Uzaklaştı… ‘Kıbrıs Türk Tarafı Tüm Konferansların Mimarı’ ” başlık ve spotlarıyla verdiği haberinde, Akıncı’nın Crans Montana konusunda topu BM Genel Sekreteri Guterres’e attığını yazdı.

Gazete, haberinin devamında Akıncı’nın açıklamalarını ayrıntısıyla aktardı.

Diğer gazeteler şu başlıkları kullandı:

Alithia: “Başarısızlığın Sebeplerini Guterres Açıklasın… BM Eşit Mesafe Koruyor… Figüran Değildim… Araştırmacı Gazetecilik Yapın… 40 Bin Askerin Kalması Yeğlendi”

Politis: “Sadece Güvenlik Değildi… Crans Montana’ya İlişkin Eleştirilerle Açık Pencere Bıraktı… Herhangi Bir Çözüme Hayır”

Haravgi: “Akıncı: BM Genel Sekreteri Konuşsun… Birkaç Yüz Asker Yerine 40 Bin Askerin Kalması Yeğlendi”