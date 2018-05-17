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AKEL İsrail Büyükelçiliğine Yürüyüş Düzenledi!

Filistin halkına destek amaçlı olarak AKEL’in organize ettiği, İsrail Büyükelçilik binasına yönelik yürüyüşün, dün gerçekleştirildiği belirtildi.

AKEL İsrail Büyükelçiliğine Yürüyüş Düzenledi!

Filistin halkına destek amaçlı olarak AKEL’in organize ettiği, İsrail Büyükelçilik binasına yönelik yürüyüşün, dün gerçekleştirildiği belirtildi.

17 Mayıs 2018 Perşembe 08:17
AKEL İsrail Büyükelçiliğine Yürüyüş Düzenledi!

 Filistin halkına destek amaçlı olarak AKEL’in organize ettiği, İsrail Büyükelçilik binasına yönelik yürüyüşün, dün gerçekleştirildiği belirtildi.

Haravgi gazetesi, AKEL tarafından organize edilen yürüyüşe, Kıbrıslı Rumların, Kıbrıslı Türklerin ve Filistinlilerin katıldığını yazdı.

Habere göre, “PASİDİ” meydanından başlayarak İsrail Büyükelçilik binasına yönelen yürüyüşte, “Kıbrıs-Filistin-Dayanışma”, “Savaşa Hayır Barışa Evet” “Filistin’e Özgürlük” gibi çeşitli sloganlar da atıldı.

Yürüyüş öncesinde, toplanma yerinde bir konuşma yapan AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu,  kan dökülmesine neden olan fitilin,  ABD’nin İsrail Büyükelçilik binasını Tel Aviv’den Kudüs’e taşıması kararından başka bir şey olmadığını söyledi.

Bunun, BM’nin ilgili kararlarına aykırı olduğunu söyleyen Kiprianu, bu durumun bölge için tehdit olduğuna da dikkati çekti.

AB’nin, AB-İsrail ortaklık anlaşmasını askıya alması gerektiğini belirten Kiprianu, AKEL’in, Rum Meclisi’nde-tek başına olsa bile- Güney Kıbrıs-İsrail arasındaki askeri anlaşmaya karşı çıkmaya devam edeceğini söyledi. 

Kiprianu, “Kıbrıs halkının, işgalin, kolonizasyonun, emperyalist saldırganlığın ne demek olduğunu çok iyi bildiğini, bu nedenden dolayı, mücadele eden halklar arasındaki uluslararası dayanışmanın önemini unutmadığını, unutmayacağını” belirtti.

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Kiprianu, AKEL’in, ABD ve İsrail Büyükelçilikleriyle ilişkileri dondurduğunu da anımsattı.

FİLİSTİN BÜYÜEKLÇİSİ

Filistin Büyükelçisi Jubran D. J. Taweel ise aynı etkinlikte yaptığı konuşmada Amerikan hükümeti tarafından uluslararası hukukun çiğnenmesini ve İsrail’in saldırganlığının tırmanmasını kınadı.

Taweel, Amerikan Büyükelçilik binasının Kudüs’te açılmasının, Filistinlilerin haklarına  ve uluslararası hukuka karşı düşmanlık faaliyeti olduğunu söyledi.

Taweel Filistin’in devletinin, uluslararası hukuk görüşüne göre, faaliyet göstermeye devam edeceğini  de belirtti.

RUM EKOLOGLAR 

Fileleftheros gazetesine göre, Rum Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği bir açıklama yaparak Filistin halkına yönelik desteğini dile getirdi.

Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği açıklamasında, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun, cinayet  dalgasına ilişkin sorumluluğu Hamas’a yükleyen  açıklamalarını de kınadı.

Son Güncelleme: 17.05.2018 12:53
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