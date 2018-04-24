Akel Güney Kıbrıs’ta Görev Yapan Büyükelçi Ve Diplomatları Bilgilendirdi

“İLK ÖNCE ÇÖZÜM, SONRA BORU HATTI”



AKEL partisinin, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı olarak ilan edilen sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi”nden doğal gaz taşınması amacıyla boru hattı inşa edilmesi için, Türkiye’yle görüşmelerin başlamasını desteklemeye hazır olduğu ifade edildi.



Öte yandan AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, boru hattı konusunda Türkiye’yi desteklemek için, ilk önce Kıbrıs sorununda bir çözüme ulaşılması gerektiği şeklinde, ortaya açık bir önkoşul koyduğu da belirtildi.



Fileleftheros gazetesi “İlk Önce Çözüm Sonra Boru Hattı- AKEL Genel Sekreteri’nden Kıbrıs’taki Yabancı Büyükelçilerle Yemekte, Türkiye’ye Mesaj” başlığıyla yayımladığı haberinde, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun dün Güney Kıbrıs’ta görev yapan yaklaşık 35 yabancı büyükelçi ve diplomatı, Kıbrıs sorunu hakkında bilgilendirdiğini yazdı.



Konuşmasında, AKEL’in üzerinde hem fikir olunmuş çerçeve temelinde, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin bağlılığını yineleyen ve büyükelçilerin desteğini isteyen Kiprianu, bir yandan Kıbrıslı Türklerin doğal gazdan istifade edilmesinden pay elde etme amacına, diğer yandan da Türkiye’nin bölgenin enerji haritasında arzu ettiği role ulaşılmasının en basit ve emin yolunun, Kıbrıs sorununun çözümü olduğuna işaret etti.



Büyükelçi ve diplomatları bilgilendirmesinde, Crans Montana konferansının ardından Kıbrıs’ta yaşanan gelişmelere de değinen Kiprianu, AKEL’in, belirsizlikte bulunan altı temel konunun paket olarak müzakere edilmesi konusunda, BM Genel Sekreteri’nin geçtiğimiz Eylül ayında dile getirdiği tezle, tam bir mutabakat içinde olduğunu da söyledi.



Kiprianu, AKEL’in bu yaklaşımla, bunu yalnızca BM Genel Sekreteri önerdiği için değil, ulaştıkları noktada en kısa sürede mutlu sona ulaşabilmeleri için en uygun yol olduğuna inandıkları için tam anlamıyla hem fikir olduğunu da izah etti.



Kıbrıs Türk tarafının sıkı zaman takvimlerinde ısrar etmek yerine, meselenin özünde kalması gerektiğini de ileri süren Kiprianu, BM Genel Sekreteri’nin önerdiği şekilde, sürecin kısa bir zaman zarfında, başı ve sonu olacağının açık olduğunu savundu.





Kiprianu bir başarısızlık durumunda, Rum kesiminin, KKTC’nin düzeyinin yükseltilmesini kabul etmesinin beklenmesinin, aklı başında bir şey olmadığı iddiasında da bulundu.Gazeteye göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın doğal gaz konusundaki talepleri konusunda ise Kiprianu, konuyla ilgili Dimitris Hristofyas dönemindeki görüş birliklerine atıfta bulundu.Türkiye konusunda ise, kendilerinin Türkiye’nin rolünü tartışmaya karşı olmadıklarına işaret eden Kiprianu, ancak Türkiye’nin de Güney Kıbrıs’ın çıkarlarına zarar vermemesi gerektiğini belirtti.Alithia gazetesi ise “Yabancı Elçilerin Önünde Her İkisine de Sorumluluk- AKEL Genel Sekreterinden Hem Başkan Anastasiadis, Hem de M. Akıncı Aleyhinde Eleştiriler” başlıklı haberinde, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun dün yabancı elçileri bilgilendirmesi sırasında, hem Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, hem de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı aleyhinde eleştirel olduğunu yazdı.Gazete Kiprianu’nun, iki liderin, müzakerelerin yeniden başlaması için gerekli siyasi iradeye sahip oldukları konusunda BM Genel Sekreterini ikna etmediklerini savunduğunu aktardı.Gazete haberinde “Paket Müzakereyle Hem Fikiriz- Lider Arasındaki Güven ve Kimya Kayboldu-Anastasiadis İkna Etmiyor- Zaman Takvimlerine Hayır- Çözüm Doğal Gaz Konusunu da Çözecek- Çözümden Sonra Boru Hattına Evet” ara başlıklarını da kullandı.Politis gazetesi habere “AKEL Boru Hattını Çözümle Tartışıyor” başlığıyla yer verirken, Haravgi ise “Paket Müzakere Gerekli- Kıbrıs Sorununun Çözümüyle Birlikte Kıbrıslı Türklerin (Doğal Gazdaki) Payı Kesin, Garantili ve Geri Döndürülemez Şekilde Çözülecek” başlıklarıyla yer verdi.(İY/ŞEB)