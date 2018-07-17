AKEL Genel Sekreteri Kiprianu’dan Eleştiriler...

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, dün bir etkinlikte yaptığı konuşmada, EOKA B, Georgios Grivas Digenis, Atina Cuntası ve DİSİ partisine yönelik sert bir dil kullandığı ve bunlara bir dizi eleştiriler yönelttiği ifade edildi.



Alithia gazetesinin haberine göre; “Tüm Kıbrıs Direnişçiler Derneği”nin anı etkinliğinde konuşan Kiprianu, “herkesin, 1974 yılında Kıbrıs aleyhindeki çifte cinayetin gerçekleşmesinde oynadığı rolü gösteren, onlarca görgü tanıklığı ve belge bulunduğunu” ifade etti.



“NATO, ABD ve Türkiye’nin, jeopolitik çıkarlarına hizmet etmesi için, Kıbrıs’ı bölünmüş istediklerini” iddia eden Kiprianu, “bunların, Atina Cuntası, Grivas ve EOKA B gibi değerli bir müttefik bulmamaları halinde, bunu başaramayacaklarını” söyledi.



Gazeteye göre, konuşmasının başka bir kısmında ise, DİSİ başkanının, Darbe ve Barış Harekâtı’nın yıldönümlerinin kınanması dolayısıyla yaptığı konuşmaya değinen Kiprianu, “her yıl bu günlerde sağ ile solun rahatsızlık hissettiğini ve bundan dolayı, yalnızca sorumluluklarından kurtulmak için değil, bunları her yere dağıtmak için de çabaladıklarını” savundu.



Kıbrıs sorununa da değinen Kiprianu, Kıbrıs sorunu çözülmediği takdirde, “Kıbrıs’ın Türkleşeceği” iddiasında bulundu.



