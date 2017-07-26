Güney Kıbrıs:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Temmuz 2017 Çarşamba 10:20

Akama'da Sürat Teknesi Kaza Yaptı: 1 Ölü, 5 Yaralı

Akama’da denizde geçen pazartesi akşamüstü saatlerinde bir sürat teknesinin kayalara çarpması sonucu Çinli bir kadının hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Akama'da Sürat Teknesi Kaza Yaptı: 1 Ölü, 5 Yaralı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

BİR KİŞİ ÖLDÜ, 5 KİŞİ YARALANDI

GÜNEY KIBRIS’TA SON ÜÇ YILDA 56 KİŞİ DENİZDE HAYATINI KAYBETTİ

Akama’da denizde geçen pazartesi akşamüstü saatlerinde bir sürat teknesinin kayalara çarpması sonucu Çinli bir kadının hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi sürat teknesinin nedeni bilinmeyin bir sebepten denizdeki kayalara çarptığını yazdı.

Kaza sonucunda 32 yaşındaki Çinli bir kadının hayatını kaybettiğini, diğer beş kişinin de yaralandığını kaydeden gazete, yaralılardan sürat teknesini süren Kıbrıslı Rum, Çinli baba ve kızının durumunun ciddi olduğunu; Çinli anne ve kızınınsa hafif yaralandığını aktardı.

GÜNEYDE ÜÇ YILDA 56 KİŞİ DENİZDE ÖLDÜ

Öte yandan Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde son üç yıl içerisinde Güney Kıbrıs’ta denizlerde 56 kişinin hayatını kaybettiğini yazdı.

Bu yıl 5’i boğulma, 4’ü de hastalık nedeniyle 9 kişinin; 2016 yılında 15’i boğulma, 5’i hastalık, 2’si kaza nedeniyle 22 kişinin ve 2015 yılında 17’si boğulma, 8’i de hastalık nedeniyle toplam 25 kişinin denizde hayatı kaybettiğini aktaran gazete, sahillerde cankurtaran eksikliğine dikkat çekti.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Verengarya’nın Yıkımı İçin Sekiz İhale Teklifi Verengarya’nın Yıkımı İçin Sekiz İhale Teklifi
Güney Kıbrıs İle Yunanistan Arasında Polis Ve İtfaiye Alanında İşbirliği Güney Kıbrıs İle Yunanistan Arasında Polis Ve...
Anastasiadis Eıde İle “İpi Daha Da Geriyor” Anastasiadis Eıde İle “İpi Daha Da Geriyor”
Partiler Açıklama Yapmaya Devam Ediyor Partiler Açıklama Yapmaya Devam Ediyor
Baf’ta Bomba Patladı Baf’ta Bomba Patladı
Sondajda Sekiz Aşamadan İlki Tamamlandı Sondajda Sekiz Aşamadan İlki Tamamlandı
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

Verengarya’nın Yıkımı İçin Sekiz İhale...
Limasol’a bağlı “Polemidya”da (Binatlı) bulunan ve uzun yıllar İngilizler tarafından kullanıldıktan...

Haberi Oku