Akama'da Sürat Teknesi Kaza Yaptı: 1 Ölü, 5 Yaralı

Akama’da denizde geçen pazartesi akşamüstü saatlerinde bir sürat teknesinin kayalara çarpması sonucu Çinli bir kadının hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.

BİR KİŞİ ÖLDÜ, 5 KİŞİ YARALANDI

GÜNEY KIBRIS’TA SON ÜÇ YILDA 56 KİŞİ DENİZDE HAYATINI KAYBETTİ

Akama’da denizde geçen pazartesi akşamüstü saatlerinde bir sürat teknesinin kayalara çarpması sonucu Çinli bir kadının hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi sürat teknesinin nedeni bilinmeyin bir sebepten denizdeki kayalara çarptığını yazdı.

Kaza sonucunda 32 yaşındaki Çinli bir kadının hayatını kaybettiğini, diğer beş kişinin de yaralandığını kaydeden gazete, yaralılardan sürat teknesini süren Kıbrıslı Rum, Çinli baba ve kızının durumunun ciddi olduğunu; Çinli anne ve kızınınsa hafif yaralandığını aktardı.

GÜNEYDE ÜÇ YILDA 56 KİŞİ DENİZDE ÖLDÜ

Öte yandan Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde son üç yıl içerisinde Güney Kıbrıs’ta denizlerde 56 kişinin hayatını kaybettiğini yazdı.

Bu yıl 5’i boğulma, 4’ü de hastalık nedeniyle 9 kişinin; 2016 yılında 15’i boğulma, 5’i hastalık, 2’si kaza nedeniyle 22 kişinin ve 2015 yılında 17’si boğulma, 8’i de hastalık nedeniyle toplam 25 kişinin denizde hayatı kaybettiğini aktaran gazete, sahillerde cankurtaran eksikliğine dikkat çekti.