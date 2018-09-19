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Afrodit Yatağını Mısır İle Bağlayacak Denizaltı Boru Hattı İçin İmzalar Bugün Atılıyor

Afrodit Yatağını Mısır İle Bağlayacak Denizaltı Boru Hattı İçin İmzalar Bugün Atılıyor

19 Eylül 2018 Çarşamba 07:53
Afrodit Yatağını Mısır İle Bağlayacak Denizaltı Boru Hattı İçin İmzalar Bugün Atılıyor

Güney Kıbrıs’ın tek taraflı olarak ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge’de 12. parseldeki “Afrodit” yatağını Mısır ile bağlayacak denizaltı boru hattı için imzaların bugün Lefkoşa’nın Rum kesiminde atılacağı belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler Güney Kıbrıs’ın tek taraflı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge içerisindeki 12.parseldeki “Afrodit” yatağını, Mısır’daki doğal gaz sıvılaştırma terminali ile bağlayacak denizaltı boru hattı için anlaşmanın bugün imzalanacağını yazdı.

Mısır adına anlaşmayı imzalayacak Petrol Bakanı Tarık El- Mulla'nın, dün Güney Kıbrıs’a gittiğini yazan gazete, Mulla’nın, dün ayrıca, Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis ile birlikte, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından kabul edildiğini belirtti.

Haber göre Lakkotripis görüşmeden sonra yaptığı açıklamada anlaşmanın, iki ülke iş birliğini bir çerçeveye koyacağını belirtti ve bölgede, alanında ilk örneği de teşkil ettiğini ifade etti.

İmza töreninde, AB temsilcisinin de hazır bulunacağına dikkati çeken Lakkotripis, bunun, Avrupa boru hattı olduğunu çünkü doğal gazın, Mısır’a Afrodit yatağından gideceğini söyledi.

Güney Kıbrıs ile Mısır arasındaki anlaşmanın, Mısır ile anlaşmaya sahip olmayan komşu ülkelere yardımcı olup olmayacağı şeklindeki bir soru üzerine Lakkotripis, bunun, komşu ülkelerin nasıl iş birliğinde bulunabilecekleri noktasında bir anlaşma prototipi olacağını bununla birlikte, anlaşmanın genel olarak Mısır’a yönelik Rum doğal gazıyla ilgili olduğunu da vurguladı.

Mısır Petrol Bakanı Tarık El-Mulla ise yaptığı açıklamada, anlaşmayı,  iki ülke arasındaki iş birliği açısından dönüm noktası olarak nitelendirdi.

ANASTASİADİS

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, diğer ülkelerle iş birliği oluşumları için Güney Kıbrıs’a “Koordinasyon Sekreterliği” kurulacağını söyledi.

Habere göre Anastasiadis, Rum Haber Ajansı’na yaptığı açıklamalar çerçevesinde üçlü veya dörtlü anlaşmaların öneminde de dikkati çekti.

Anastasiadis, “Koordinasyon Sekreterliği”nin, İsrail ve Yunanistan ile ilgili olduğunu belirtirken Mısır ile benzer bir iş birliğini ihtimal dışı bırakmadı.

Anastasiadis ayrıca Mısır’la üçlü iş birliğinin, enerji ve savunma veya bölgedeki barış konularında Fransa’nın katılımıyla dörtlü olabileceğinden de söz etti.

Enerji alanındaki gelişmeler konusunda Anastasiadis, ilk ticari anlaşma olmasına bağlı olarak Mısır’la bugün imzalanacak anlaşmanın, Güney Kıbrıs için büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti.

East Med konusundan da söz eden Anastasiadis, projenin, yaşayabilirlik ve verimlilik konusundaki incelemenin yapılmakta olduğunu söylerken, bu çalışma için müdahil ülkelerin (İsrail, Mısır, Yunanistan, İtalya, Güney Kıbrıs) yoğun kararlılığını da dile getirdi.

Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın tek taraflı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge içerisindeki olası yeni “provokasyonlarına” ilişkin bir soru üzerine Anastasiadis, yaptıkları şeyin, ruhsatlandırma konusunda izne sahip olan şirketlerin, araştırmalarını başarıyla gerçekleştirmesinin garanti altına almak olduğunu ifade etti.

Güney Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisinde faaliyet gösteren şirketlerin ülkelerinden olumlu destek aldıklarını ifade eden Anastasiadis, ExxonMobil şirketinin, gelecek iki ay içerisinde veya yıl sonuna kadar geleceğinden de söz etti.

Fransa’nın, askeri üs kurmak için Güney Kıbrıs’a talepte bulunup bulunmadığı sorusuna ise Anastasiadis, Fransa’nın hiçbir şey istemediğini, müzakere edilen noktanın stratejik ilişkilerin nasıl geliştirilebileceği konusu olduğunu belirtti. 

HRİSTODULİDİS

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, dün yaptığı açıklamada, bugünkü anlaşmalara ilişkin gelişmeyi çok önemli olarak nitelendirdi.

Hristodulidis, İsrail ile üçlü zirvenin gerçekleştirileceği 20 Aralık tarihine kadar, enerji gidişatında önemli anlaşmaların imzalanması hedefinin bulunduğunu ifade etti.

Son Güncelleme: 19.09.2018 11:02
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