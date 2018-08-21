Aflatoksin içeren fıstıkları çaldılar

Baf'a bağlı Kouklia (Sakarya) köyündeki bir işletmeden, aflatoksin tespit edilmesi nedeniyle karantinada bulunan fıstıkların, geçtiğimiz pazar günü çalındığı belirtildi.

Politis gazetesi, söz konuş işletme sahibinin, polise yaptığı şikayette, içeriğinde aflatoksin tespit edilmeleri nedeniyle imha edilmek için bekleyen bin 300 kilo fıstığın çalındığını bildirdiğini yazdı.

Habere göre, olay üzerine, polis ile işbirliğinde bulunması için Rum Sağlık Birimi’ne de bilgi verildi.

Öte yandan Alithia gazetesi çalınan fıstık miktarını bin 35 kilo olarak verdi.

