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ABD: “Doğal Gaz Ve Petrol, İki Taraf Arasında Adilane Paylaşılmalı”

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, adanın bütün doğal kaynakları gibi doğal gaz ve petrolün de kapsamlı bir çözüm çerçevesinde iki toplum arasında adilane paylaşılması gerektiğinde ısrar ettiği bildirildi.

ABD: “Doğal Gaz Ve Petrol, İki Taraf Arasında Adilane Paylaşılmalı”

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, adanın bütün doğal kaynakları gibi doğal gaz ve petrolün de kapsamlı bir çözüm çerçevesinde iki toplum arasında adilane paylaşılması gerektiğinde ısrar ettiği bildirildi.

21 Kasım 2014 Cuma 11:44
ABD: “Doğal Gaz Ve Petrol, İki Taraf Arasında Adilane Paylaşılmalı”
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ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, adanın bütün doğal kaynakları gibi doğal gaz ve petrolün de kapsamlı bir çözüm çerçevesinde iki toplum arasında adilane paylaşılması gerektiğinde ısrar ettiği bildirildi.

Fileleftheros’un “ABD Aynı Terane... ABD Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçisinin Açıklamasını Yorumlamadı” başlıklı haberinde, ABD’nin Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi John Koenig’in geçen haftaki açıklamalarının sorulduğu Dışişleri Bakanlığı Sözcü vekili Jeff  Rathke’nın cevabına yer verildi.

Koenig, geçen hafta RİK’e yaptığı açıklamada, “Barbaros BM’nin Deniz Hukuku Sözleşmesi’ni ihlal ediyor” demişti.

Habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Büyükelçi Koenig’in açıkladığı görüşü paylaşıp paylaşmadığı sorulan Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Jeff Rathke, açıklamayı görmediğini ve başka bir şey eklemek de istemediğini söyledi.

Gazete, Rathke’nin, ABD’nin Güney Kıbrıs’ın “MEB’i içindeki doğal kaynaklarını değerlendirme egemenlik hakkını” tanıdığı ve adanın iki bölgeli iki toplumlu federasyonla yeniden birleşmesi müzakerelerine destek verdiği görüşlerini tekrarladığını kaydetti. Haberde, Rathke’nin, “diğer bütün doğal kaynaklar da dahil doğal gaz ve petrolün de kapsamlı çözüm çerçevesinde iki toplum arasında adilane paylaşılması gerektiğine inanmaya devam ediyoruz” dediği kaydedildi.


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