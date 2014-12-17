ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland Anastasiadis’i Ziyaret Etti

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland’ın, dün, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i, New York Manhattan’da kaldığı otelde ziyaret ettiği belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland arasındaki dostane nitelikli görüşmenin 40 dakika sürdüğünü yazdılar.

Habere göre Nuland, Anastasiadis’i kaldığı oteldeki odasında ziyaret ederken Anastasiadis’in sağlığı ve görünüşünden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Nuland’ın, Anastasiadis’e yönelik olarak “şık olmuşsunuz, doktorların sizin mucize insan olduğunuzu söylediğini duydum” şeklinde açıklama yaptığını yazan gazete Anastasiadis’in ise “Dr. Adams bana 35 yaşındaki bir kişinin kalbine sahip olduğumu sadece kalp kapakçığında sorun bulunduğunu söyledi” yanıtını verdiğini belirtti.

Habere göre ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Nuland otelden ayrılırken yaptığı açıklamada ise, ameliyatından hemen kısa bir süre sonra Anastasiadis’i harika gördüğünü ifade etti.

Nuland, “bana, 35 yaşındaki bir kişinin kalbine sahip olduğunu söyledi” dedi.

Nuland, Anastasiadis’e yardımcı olması için “sigara kartonu ambalajında” çikolata armağan ettiğini belirtti.

ANASTASİADİS

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada Nuland ile gerçekleştirdiği görüşmesinden bahsederek Nuland’ın gerek kendisinin gerekse ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’nin iyi dileklerini dile getirdiğini ifade etti.

Anastasiadis, Kıbrıs sorununun bulunduğu durum ve Türkiye’nin baskı güçlerinin mevcudiyetine bağlı olarak ele alınacak bir konunun bulunmadığını, sonuç olarak “yasadışılık” sona erdiği zaman bir görüşme konusunun söz konusu olabileceğini söyledi.

Anastasiadis, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarının ret edilmesinin konusunun ortaya konulmasını hiçbir şekilde kabul etmeyeceklerini” de belirtti.

Gazete aynı haberi içerisinde Anastasiadis’in dün öğleden sonra Amerikan Başpiskoposu Dimitriso ile görüşmesinin beklendiğini yazdı.

Habere göre BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon’un ise, bugün, Kıbrıs saati ile 17:00’de, Anastasiadis’i ziyaret etmesi bekleniyor.

Anastasiadis’in Perşembe akşamı ise Amerika Rum Federasyonu’nun onuruna vereceği yemeğe katılacağını yazan gazete, Anastasiadis’in cumartesi günü ise New York’tan ayrılacağını belirtti.