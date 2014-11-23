ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’in Türkiye Ziyareti Ve Açıklamaları Rum Basınında

Rum basını ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’in Türkiye ziyaretine ve TC Başbakanı Ahmet Davutoğlu ile birlikte katıldığı Atlantik Konseyi Enerji ve Ekonomi Zirvesi'ndeki açıklamalarına yer verdi.

Fileleftheros gazetesi haberi “ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden Türkiye’den Net Mesaj Gönderdi-Hidrokarbon, İşbirliği Aracı” başlıklarıyla aktararak ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’in, TC Başbakanı Ahmet Davutoğlu ile The Grand Tarabya Otel'de düzenlenen Atlantik Konseyi Enerji ve Ekonomi Zirvesi'nin kapanış oturumuna katıldığını ve burada açıklamalarda bulunduğunu yazdı.

Gazete Biden’in açıklamalarına da yer verdi. Haravgi gazetesi “Biden’in Görüşmelerinin Merkezinde Enerji” başlığını kullanırken Kathimerini gazetesi haberi “Biden Talepler Listesiyle Türkiye’de”, Politis gazetesi “Biden-Davutoğlu Kıbrıs Sorununu Görüştü-ABD Başkan Yardımcısı Erdoğan’ı Da Görecek”, Alithia gazetesi ise “Amerikan Başkan Yardımcısı Türkiye’de-Bölgede Geniş İşbirliği” başlıklarıyla aktardı.