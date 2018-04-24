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76 yaşındaki kadın öldürüldü

Güney Kıbrıs yeni bir cinayet haberiyle sarsıldı. 76 Yaşındaki bir kadının Eğlence’deki evinde cinayete kurban gitti.

76 yaşındaki kadın öldürüldü

Güney Kıbrıs yeni bir cinayet haberiyle sarsıldı. 76 Yaşındaki bir kadının Eğlence’deki evinde cinayete kurban gitti.

24 Nisan 2018 Salı 08:20
76 yaşındaki kadın öldürüldü

İlk bilgilere göre yatağında bağlanmış ve ağzı kapatılmış şekilde bulunan 76 yaşındaki Rum kadın eve giren soyguncu veya soyguncular tarafından öldürüldü.

Rum haber kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, yaşlı kadın bu sabah doktor randevusu için kendisini hastaneye götürmek için eve gelen oğlu tarafından yatağında bağlanmış ve ağzı kapatılmış şekilde ölü vaziyette bulundu.

Evin her tarafının darmadağın edilmiş olduğunu da gören yakını hemen polise haber verdi.

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Olay yerine gelen polis ekipleri evi kordon altına alarak gerekli araştırma ve soruşturmaları başlattı.

Rum Polis sözcüsü Andreas Angelidis, evin tüm odalarının alt üst edilmesinde dolayı 76 yaşındaki kadının soygun kurbanı olarak kabul edildiğini söyledi.

Angelidis, olay hakkındaki soruşturmaların kanıtların alınmasıyla başladığına işaret ederek 'Çeşitli bilgileri incelemede bulunuyoruz ve kadının ölüm koşullarını araştırmaya devam ediyoruz. Çeşitli kişilerden ifadeler alınmaya başlandı. Ancak soruşturma henüz erken bir aşamada” dedi.

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