313 Uyuşturucu Kontrolünde 234 Pozitif Sonuç!



Rum tarafında 25 Ocak’ta yürürlüğe giren sürücülere uyuşturucu testi uygulaması kapsamında, 9 Ağustos’a kadar yapılan toplam 313 kontrolde, 224 kişide uyuşturucu testi pozitif çıktı; 10 kişi test için örnek vermeyi reddetti.



Fileleftheros gazetesi, kontrollerin, Güney Kıbrıs’ın her bölgesinde yapıldığını ve özellikle Baf ve Limasol bölgelerinde uyuşturucu kullanımının çok olduğunu belirtti.



Devlet Laboratuarı analizlerinde, uyuşturucu testinde pozitif çıkan sürücülerin, hintkeneviri, kokain ve sentetik uyuşturucu kullandığı ortaya çıktı.



