11 KİLO HİNTKENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ

Bir diğer haberde ise, İngiliz Üs Polisi’nin, Cumartesi günü “Kolossi” bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonda, Limasollu iki gencin tasarrufunda 11 kilo hintkeneviri ele geçirdiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, ihbarı değerlendiren üs polisinin, Rum Polisi Narkotik Şube ekipleriyle işbirliği içerisinde, yürüyüşe çıkan gençleri takibe aldığını ve polisin gençleri, kontrol amaçlı durdurarak üstlerini aradığını; yapılan aramada da, 8 poşet içerisinde toplam 11 kilo hintkeneviri ele geçirdiğini yazdı.

Haberde, gençlerin dün, üsler mahkemesine çıkarıldığı ve aleyhlerinde 5’er günlük tutuklama emri verildiği belirtildi.