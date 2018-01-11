YSK MİLLETVEKİLİ SEÇİLENLERİ İLAN ETTİ... SEÇİM SONUÇLARINA İTİRAZ SÜRESİ YARIN SAAT 17.00’DE DOLACAK

ŞU ANA DEK İTİRAZ YOK ANCAK OLASI İTİRAZLAR YSK TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLİP RESMİ VE KESİN SONUÇLAR AÇIKLANACAK

KESİN SONUÇLARIN İLANINDAN SONRAKİ 10’UNCU GÜN MECLİS ÇAĞRISIZ OLARAK EN YAŞLI ÜYENİN BAŞKANLIĞINDA MİLLETVEKİLLERİNİN ANT İÇMESİ GÜNDEMİYLE TOPLANACAK

MECLİS’İN İLK TOPLANTISINI 22 OCAK PAZARTESİ GÜNÜ YAPMASI BEKLENİYOR VE HAZIRLIKAR BU YÖNDE YAPILIYOR

7 OCAK SEÇİMLERİNİN SONUÇLARINA GÖRE EN GENÇ MİLLETVEKİLİ HP İSKELE MİLLETVEKİLİ MESUT GENÇ; EN YAŞLI İSE TDP GAZİMAĞUSA MİLLETVEKİLİ HÜSEYİN ANGOLEMLİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 7 Ocak Pazar günü yapılan Milletvekilliği Erken Genel Seçimi sonucunda milletvekili seçilenleri ilan etti.

Seçim sonuçlarına itiraz süresi, yarın saat 17.00’de doluyor.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, TAK muhabirinin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, bugün öğle saatleri itibarıyla seçim sonuçlarına itiraz yapılmadığını söyledi.

Şefik, eğer itiraz olmazsa, sonuçların yarın saat 17.00 itibarıyla Resmi Gazete’de yayımlanacağını; itiraz olması halinde ise YSK’nın en erken zamanda değerlendireceğini ifade etti.

YSK Başkanı Şefik, seçilenlere mazbatalarının verilmesi için de hazırlıkları yaptıklarını kaydetti.

Yeni milletvekillerine mazbataları, kesin ve resmi sonuçların Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından ilçe seçim kurullarında verilecek.

Anayasal sürece göre, sonuçların Resmi Gazete’de yayımlanmasından sonraki 10’uncu gün, Meclis çağrısız olarak, en yaşlı milletvekili başkanlığında toplanacak. Divan katipliklerini ise en genç iki milletvekili yapacak.

İLK TOPLANTININ 22 OCAK PAZARTESİ YAPILMASI BEKLENİYOR

Seçim sonuçlarının yarın Resmi Gazete’de yayımlanması halinde Meclis’in yeni vekillerle ilk toplantısını, ant içme gündemiyle, 22 Ocak Pazartesi saat 10.00’da yapması bekleniyor.

TAK muhabirinin Meclis yetkililerinden aldığı bilgiye göre, bu toplantının gündeminde milletvekillerinin ant içmesi yanında başkanlık divanı seçimi de olacak.

Toplantıya en yaşlı milletvekili sıfatıyla TDP Gazimağusa Milletvekili Hüseyin Angolemli başkanlık edecek. Toplantıda en genç 2 milletvekili katiplik görevini yerine getirecek. İlk andı da Angolemli içecek ve tüm milletvekilleri ayakta dinleyecek.

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli geçici Meclis Başkanı sıfatıyla parti başkanlarıyla görüşecek ve başkanlık divanının kaç üyeden ve nasıl oluşturulacağına karar verilecek.

MİLLETVEKİLİ ANDI

KKTC Anayasası’nda belirlenen Milletvekili andı şöyle:



"Devletin varlığını ve bağımsızlığını, yurdun ve halkın bölünmez bütünlüğünü, halkın kayıtsız şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ve Atatürk ilkelerine bağlı kalacağıma; halkımın refah ve mutluluğu için çalışacağıma; her yurttaşın insan haklarından ve temel hak ve özgürlüklerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya bağlılıktan ayrılmayacağıma; namusum ve şerefim üzerine ant içerim."

6 PARTİLİ MECLİS

7 Ocak Pazar günü 8 siyasi partiden ve bağımsız olarak toplam 388 adayın katılımıyla yapılan milletvekilliği erken genel seçiminde, yüzde 5’lik ülke barajını aşan 6 siyasi partiden 50 kişi, Meclis’in yeni dönem milletvekilleri olmaya hak kazanmıştı.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) 21, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 12, Halkın Partisi (HP) 9, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) 3, Demokrat Parti (DP) 3 ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) de 2 milletvekili çıkarmıştı.

7 Ocak seçimiyle Meclis’te halen 4 olan kadın milletvekili sayısı da 9’a yükseldi.

EN GENÇ MESUT GENÇ, EN YAŞLI HÜSEYİN ANGOLEMLİ

Seçim sonuçlarına göre, Meclis’in en genç vekili HP İskele Milletvekili 32 yaşındaki Mesut Genç; en yaşlısı da TDP Gazimağusa Milletvekili 73 yaşındaki Hüseyin Angolemli oldu.

1985’te Gazimağusa’da doğan Mesut Genç, ilk kez milletvekili seçilmiş bir isim… 73 yaşındaki 1944 doğumlu Angolemli ise 1981’den beri milletvekilliği görevini sürdürüyor.

ÜLKE GENELİNDE VE İLÇELERE GÖRE SEÇİME KATILIM ORANLARI, GEÇERLİ VE GEÇERSİZ OY MİKTARLARI

Öte yandan YSK’nın binlerce sayfa olarak web sitesinden yayımladığı seçim sonuçlarına göre, ülke genelindeki 719 sandıkta 190 bin 553 olan kayıtlı seçmenden 125 bin 900’ünün oy kullandığı seçimde geçerli oy sayısı 5 milyon 388 bin 730 oldu. Seçime katılım oranı yüzde 66.07’de kaldı.

Lefkoşa ilçesinde 219 sandık kuruldu, kayıtlı 61 bin 64 seçmenden 40 bin 328’i sandığa gitti ve geçerli oy pusulası sayısı 36 bin 153, geçersiz oy pusulası sayısı 4 bin 111 oldu. Lefkoşa’da seçime katılım oranı yüzde 66.04.

Gazimağusa’daki 185 sandıkta oy kullanması beklenen kayıtlı 48 bin 380 seçmenden 31 bin 917’si bu görevi yerine getirdi ve seçime katılma oranı yüzde 65.97 oldu. Gazimağusa’da 27 bin 648 geçerli, 4 bin 173 de geçersiz oy pusulası olduğu açıklandı.

Girne ilçesindeki kayıtlı seçmen sayısı 39 bin 784, kurulan sandık sayısı ise 149’du. Seçmenlerden 25 bin 580’inin sandığa giderek seçime katılım oranının yüzde 64.30 olduğu Girne’deki sandıklardan 22 bin 747 geçerli, 2 bin 728 de geçersiz oy pusulası çıktı.

İskele’de toplam 82 sandıkta kayıtlı 19 bin 775 seçmenden 13 bin 395’i oy kulandı ve seçime katılım oranı yüzde 67.74 oldu. İskele’deki sandıklardan 11 bin 966 geçerli, 1377 ise geçersiz oy pusulası çıktı.

Güzelyurt’ta 7 Ocak Pazar günkü milletvekilliği erken genel seçimi için 55 sandık kuruldu. İlçede kayıtlı 14 bin 841 seçmenden 9 bin 970’i oy kullandı ve seçime katılım oranı yüzde 67.18’de kaldı. Güzelyurtlu seçmenlerin sandıklarından 8 bin 831 geçerli, 1089 da geçersiz oy çıktı.

Seçime katılımın en yüksek olduğu ilçe, 2016 yılında ilçe statüsüne geçen ve ilk seçimini yaşayan Lefke oldu. Lefke’de 29 sandıkta oy kullanabilecek 6 bin 709 seçmenden 4 bin 710’u bu görevini yerine getirdi, katılım oranı yüzde 70.20 oldu. Lefke’de 4 bin 223 geçerli, 487 de geçersiz oy pusulası var.